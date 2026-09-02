Morango Cravejado: nova febre conquista as confeitarias de São Gonçalo

Se o "Morango do Amor" conquistou as redes sociais e virou febre nas confeitarias, agora é a vez de uma nova versão da fruta chamar atenção. O “Morango Cravejado” chegou às vitrines de São Gonçalo com uma proposta que mistura sabor e aparência: a fruta é envolvida por pequenos pedaços de caramelo vermelho, que lembram uma joia cravejada de rubis.

Por baixo da cobertura crocante, a sobremesa combina brigadeiro de leite ninho e chocolate branco com a acidez do morango. O resultado é uma mistura de texturas e sabores que já começa a disputar espaço com o antecessor que virou fenômeno nas redes sociais.

Na primeira mordida, o caramelo acrescenta uma crocância firme a textura aveludada do chocolate branco. A segunda camada é um brigadeiro de leite em pó que acrescenta cremosidade e uma doçura láctea. Tudo isso preenchido por um morango grande, vermelhinho, suculento e ácido na medida certa. O resultado é um doce bastante doce, como a grande maioria imagina. Mas a surpresa é que tudo isso funciona de forma equilibrada, coerente e saborosa, com o frescor e a acidez da fruta, embalados por uma sequência de cremosidade, cristalização e crocância.

Para entender como o morango voltou a ser destaque nas confeitarias e como as profissionais estão se adaptando para surfar na onda do "Morango Cravejado", o OSG conversou com a confeiteira Tatiana Aguiar, responsável pela marca Tati Aguiar Doceria.

Morango com ninho, pedaços de caramelo vermelho e chocolate branco é a combinação que conquistou o paladar do público | Foto: Layla Mussi

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Tati possui duas lojas e uma fábrica de produção. Ela abriu seu primeiro estabelecimento em São Gonçalo no final de 2024, mas foi em 2025, com o boom do "Morango do Amor", que ela despontou e ganhou ainda mais reconhecimento. Em 2026 ela abriu a segunda confeitaria. Agora, com o novo hype, Tati saiu na frente e já colocou a sobremesa no cardápio de suas lojas.

E, de acordo com a confeiteira, a cada dia a demanda pelo novo doce está maior, sendo registrado em sua fábrica cerca de 1.500 a 2.000 morangos cravejados produzidos em duas semanas.

“Faz duas semanas que está esse ‘hype’ que todo mundo quer o morango cravejado. Tanto que a gente não está conseguindo atingir toda a massa que a gente desejava. Todos os dias a gente produz muitos morangos, mas ainda assim, não dá vazão para as duas lojas”, disse.

A confeiteira Tatiana Aguiar, explica que a demanda do doce está cada vez mais alta | Foto: Layla Mussi

O ‘Morango Cravejado’ é produzido de maneira artesanal e pode levar até 6 horas para ficar completamente pronto, respeitando todas as etapas do processo.

“O brigadeiro leva quase 50 minutos no fogo, aí depois tem que descansar, bolear, pesar a quantidade exata, para ficar direitinho, o mesmo tamanho, as mesmas formas. Tem a calda de caramelo, que demora no fogo cerca de 35 minutos. Então assim, é um processo totalmente artesanal e do zero. Os morangos, têm que limpar, higienizar, colocar o cabinho. É um processo mesmo”, explicou a confeiteira, que acredita que o sucesso do doce se dá por causa da memória afetiva aliada ao estalo da calda cravejada.

O processo de confecção é totalmente artesanal | Foto: Layla Mussi

Para fazer a calda, semelhante a do morango e maçã do amor, é necessário colocar um 1kg de açúcar, com 400 ml de água e corante. Um truque que diversas confeiteiras indicam é colocar tbm um colher de vinagre. A calda deve ficar no fogo de 155º a 160º. Quando chegar no ponto de bala, é só espalhar numa superfície para esfriar. Em seguida, é só triturar para misturar no chocolate branco derretido.

A calda deve ser triturada em pequenos pedaços, para dar o visual de craquelado ao doce | Foto: Layla Mussi

Após esse processo, com o morango higienizado, é só cobri-lo com uma generosa camada de brigadeiro, e mergulhar no chocolate com cristais. Para fazer uma apresentação bonita, o doce é vendido com as folhinhas do próprio morango. Ao final, com o morango cravejado pronto, Tati retira as bordas sobressalentes. Esse processo é realizado com a ajuda de uma tesoura, o que deixa o acabamento perfeito.

O acabamento final deve ser feito com tesoura | Foto: Layla Mussi

A confeiteira explica que o morango utilizado é da espécie San Andreas, justamente por ter um tamanho maior que o comum, o que deixa o doce visualmente apetitoso.

1/6 O morando com ninho deve ser mergulhado em chocolate branco com calda triturada | Foto: Layla Mussi

2/6 Morango cravejado | Foto: Layla Mussi

3/6 Calda de caramelo sendo triturada | Foto: Layla Mussi

4/6 Tatiana Aguiar conta que o processo é artesanal | Foto: Layla Mussi

5/6 Morando cravejado agrada até paladares exigentes | Foto: Layla Mussi

6/6 Morango cravejado é o novo queridinho das confeitarias | Foto: Layla Mussi













Para Tati, o "Morango Cravejado" pode representar o mesmo sucesso e conquistas que o "Morango do Amor" imprimiu a diversas confeiteiras. Ela já aumentou a equipe e reorganizou a produção para atender os mais de 350 pedidos diários.