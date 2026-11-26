A última vez que Alisson entrou em campo com a camisa do Fluminense foi em 9 de maio, no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A última vez que Alisson entrou em campo com a camisa do Fluminense foi em 9 de maio, no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense não contará mais com o volante Alisson para o restante da temporada. O jogador, de 33 anos, recebeu liberação antecipada do clube para iniciar o período de férias e deverá se reapresentar ao São Paulo, que detém seus direitos.

Emprestado pelo clube paulista desde março de 2026, o meio-campista não conseguiu corresponder às expectativas durante sua passagem pelas Laranjeiras. Com problemas físicos e pouco espaço na equipe, ele disputou apenas 12 partidas, não marcou gols e contribuiu com uma assistência.

A decisão de encerrar antecipadamente a participação do atleta na temporada também está relacionada ao planejamento financeiro do Fluminense. A diretoria não pretende exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo, estipulada em 2,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 15 milhões.

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Contratado a pedido do então técnico Luis Zubeldía, que já havia trabalhado com o volante no São Paulo, Alisson chegou ao Rio de Janeiro com a expectativa de fortalecer o meio-campo tricolor.

O jogador chegou a receber oportunidades e conseguiu uma sequência de partidas entre abril e maio. No entanto, sua trajetória no clube foi interrompida por problemas físicos.

A última vez que Alisson entrou em campo com a camisa do Fluminense foi em 9 de maio, no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o volante esteve envolvido em um lance que resultou em pênalti para a equipe baiana.

Posteriormente, o atleta passou a conviver com dores persistentes na região do quadril, precisando ficar afastado das atividades por um longo período. Ele voltou a treinar no CT Carlos Castilho em novembro, após avançar no processo de recuperação, mas não voltou a ser utilizado pelo técnico Marcão.