David foi detido por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira - Foto: Matheus Lima / CRVG

David foi detido por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira - Foto: Matheus Lima / CRVG

Um áudio atribuído ao atacante David, do Vasco, trouxe novos detalhes sobre a investigação que levou à prisão preventiva do jogador nesta quinta-feira (26). Na gravação, obtida a partir de conversas extraídas do celular do atleta, ele reconhece ter oferecido dinheiro para que uma pessoa deixasse de falar sobre um caso de tentativa de homicídio no Espírito Santo.

De acordo com informações que constam na decisão judicial, David teria oferecido R$ 5 mil a familiares de uma das testemunhas para que ela deixasse de sustentar acusações contra Edson Vander da Silva Junior, apontado como um dos envolvidos no crime.

Em uma conversa com o lateral-direito Hayner, do Vila Nova, registrada em julho deste ano, o atacante admite a abordagem financeira. No áudio, ele afirma: "eu ofereci mesmo, mas... só pra deixar isso de lado".

O conteúdo da gravação e os depoimentos colhidos durante a investigação foram considerados pela Justiça do Espírito Santo na decisão que determinou a prisão preventiva do jogador.

Investigação aponta tentativa de interferência em processo

Segundo os autos, o caso envolve Wesley Almeida de Jesus, sobrevivente de uma tentativa de homicídio atribuída a Edson Vander da Silva Junior e Ruan de Freitas Camargo Cruz.

Em depoimento prestado no dia 6 de novembro, Wesley relatou que David teria procurado sua irmã enquanto ele estava hospitalizado e oferecido aproximadamente R$ 5 mil para que as acusações contra Edson fossem retiradas.

Na mesma data, outra testemunha, Henrique Almeida de Jesus, conhecido como Japinha, também afirmou ter recebido uma proposta financeira de David e Hayner para deixar de prestar declarações desfavoráveis aos investigados.

A investigação ainda identificou transferências bancárias que somam R$ 9,07 mil feitas por David ao advogado responsável pela defesa de um dos réus, entre outubro de 2025 e julho de 2026.

De acordo com a decisão judicial, o profissional também teria encaminhado ao jogador um link para acessar a gravação de uma audiência em que testemunhas foram ouvidas. A magistrada ressaltou, entretanto, que as transferências, isoladamente, não configuram irregularidade, e determinou o encaminhamento dos elementos ao Ministério Público para avaliação.

Jogador foi preso no CT do Vasco

David foi detido por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira, enquanto estava no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A ordem de prisão foi expedida pela 5ª Vara Criminal de Serra (ES), no âmbito da Operação A Tropa. A decisão ocorreu após o Ministério Público apresentar um aditamento à denúncia, acrescentando a suspeita de obstrução ou embaraço à investigação envolvendo organização criminosa.

O lateral Hayner, atualmente no Vila Nova, também teve a prisão preventiva decretada. Segundo informações divulgadas sobre o processo, ele teria participado das conversas envolvendo as ofertas financeiras e chegou a sugerir que terceiros fossem acionados para roubar o celular de uma das testemunhas.

Defesa de David contesta prisão

O advogado do atacante, Silmar Junior, classificou a prisão como uma medida extrema e desnecessária. Em nota, a defesa afirmou que o jogador colaborou com as autoridades desde o início das investigações e vinha cumprindo todas as medidas cautelares determinadas anteriormente pela Justiça.

Os representantes legais também informaram que estão adotando medidas judiciais para tentar reverter a decisão, incluindo a apresentação de um pedido de habeas corpus.

A defesa sustenta ainda que existem divergências nos depoimentos apresentados durante a investigação e contesta a necessidade da prisão preventiva.

O caso segue sob investigação da Justiça do Espírito Santo.