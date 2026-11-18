O torcedor do Fluminense pode ganhar um motivo para comemorar nas próximas semanas. O zagueiro Thiago Silva indicou, nesta quarta-feira (18), a possibilidade de renovar seu contrato com o Tricolor das Laranjeiras para a temporada de 2027.

Na chegada da delegação tricolor a São Paulo, onde a equipe enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, o defensor falou sobre o futuro e revelou que vem conversando com a família antes de tomar uma decisão.

Thiago Silva destacou que a distância da esposa, Isabelle, e dos filhos, que vivem em Londres, é um dos principais pontos considerados na escolha. Apesar de ainda não ter definido sua permanência, o jogador afirmou que pretende conversar com a diretoria do Fluminense nos próximos dias.

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"Nos próximos dias, conversando com o Fluminense, a gente pode ter um presente de Natal, quem sabe?", declarou o zagueiro, em entrevista ao ge.

Contrato termina em dezembro

O atual vínculo de Thiago Silva com o Fluminense vai até o fim de dezembro de 2026. O jogador retornou ao clube em junho deste ano, após uma breve passagem pelo Porto, de Portugal.

A permanência do defensor ganhou ainda mais repercussão depois da eliminação tricolor na semifinal da Libertadores, diante do Palmeiras. Na ocasião, o zagueiro afirmou que aquela havia sido sua última partida pela competição continental, mas não confirmou uma aposentadoria ou uma saída do clube.

Aos 42 anos, Thiago Silva segue como uma das principais lideranças do elenco tricolor. Uma eventual renovação manteria o experiente defensor nas Laranjeiras por mais uma temporada.