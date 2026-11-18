Seis atletas do Karanba e técnica do Instituto vão representar o Rio na etapa nacional da Taça das Favelas
Após título estadual pelo Anaia Pequeno/Karanba, meninas seguem para Curitiba; 9 das 18 convocadas da Seleção do Rio de Janeiro são de São Gonçalo
São Gonçalo segue ganhando destaque no futebol feminino. Depois da conquista inédita da Taça das Favelas Petrobras Feminina do Rio de Janeiro, representando Anaia Pequeno e o município, seis atletas do Instituto Karanba foram convocadas para integrar a Seleção do Rio de Janeiro na etapa nacional da competição.
A treinadora Natane da Silva Vicente também integra a comissão técnica da equipe estadual, representando o Instituto Karanba, de São Gonçalo.
Das 18 atletas convocadas para representar o Rio de Janeiro, 9 são de São Gonçalo. Isso significa que metade da seleção é formada por meninas do município, reforçando a força do futebol feminino gonçalense e o trabalho desenvolvido nas comunidades da cidade.
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Pelo Anaia Pequeno/Karanba, foram convocadas:
* Karine Juvino de Oliveira
* Lorieni da Silva Nascimento Ramos
* Maiure Vital Santos
* Layza Cristina Rosa Leandro
* Emilly Julia Candido
* Yamara Cristina Ferreira Silva
Já pela Favela Jardim Catarina, também de São Gonçalo, foram selecionadas:
* Thaynara Silvestre da Silva
* Eduarda Almeida Leixas Ribeiro
* Gabriele dos Reis Rodrigues
A Seleção do Rio de Janeiro estreia nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 10h40, contra o Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada da fase de grupos da Taça das Favelas Petrobras Feminina Brasil.
Os jogos da etapa nacional acontecem em Curitiba, no Paraná. A grande final está marcada para o dia 5 de dezembro.
A convocação acontece poucas semanas depois de o Anaia Pequeno/Karanba conquistar o título feminino da Taça das Favelas Petrobras 2026.
Mais do que uma conquista esportiva, a presença de seis atletas do Karanba na Seleção do Rio de Janeiro reforça a importância do investimento contínuo no futebol feminino e na criação de oportunidades para meninas e mulheres dentro do esporte.
O resultado também mostra a força de São Gonçalo na formação de talentos. Com 9 atletas entre as 18 convocadas, o município representa metade da equipe do Rio de Janeiro na etapa nacional da competição.
Para o Karanba, o momento reforça um trabalho construído ao longo dos anos com esporte, educação, desenvolvimento humano e equidade de gênero.
Um ano especial para o Karanba
A convocação representa mais um capítulo de um ano marcante para o Instituto Karanba.
Em 2026, a instituição celebrou 20 anos de história, participou da Norway Cup, na Noruega, conquistou a Taça das Favelas Petrobras Feminina, realizou a inauguração oficial do Karanba Campus e recebeu, em Brasília, a Medalha Rei Pelé, concedida pela Câmara dos Deputados.
Agora, seis atletas do Instituto seguem para representar o Rio de Janeiro no cenário nacional, acompanhadas pela treinadora Natane da Silva Vicente, que integra a comissão técnica representando o Karanba.
A trajetória reforça o impacto de um trabalho que utiliza o futebol como porta de entrada para novas oportunidades.
Da comunidade para o cenário nacional. De São Gonçalo para o Brasil.