A Seleção do Rio de Janeiro estreia nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 10h40, contra o Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada da fase de grupos da Taça das Favelas Petrobras Feminina Brasil - Foto: Divulgação

A Seleção do Rio de Janeiro estreia nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 10h40, contra o Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada da fase de grupos da Taça das Favelas Petrobras Feminina Brasil - Foto: Divulgação

São Gonçalo segue ganhando destaque no futebol feminino. Depois da conquista inédita da Taça das Favelas Petrobras Feminina do Rio de Janeiro, representando Anaia Pequeno e o município, seis atletas do Instituto Karanba foram convocadas para integrar a Seleção do Rio de Janeiro na etapa nacional da competição.

A treinadora Natane da Silva Vicente também integra a comissão técnica da equipe estadual, representando o Instituto Karanba, de São Gonçalo.

Das 18 atletas convocadas para representar o Rio de Janeiro, 9 são de São Gonçalo. Isso significa que metade da seleção é formada por meninas do município, reforçando a força do futebol feminino gonçalense e o trabalho desenvolvido nas comunidades da cidade.

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Pelo Anaia Pequeno/Karanba, foram convocadas:

* Karine Juvino de Oliveira

* Lorieni da Silva Nascimento Ramos

* Maiure Vital Santos

* Layza Cristina Rosa Leandro

* Emilly Julia Candido

* Yamara Cristina Ferreira Silva

Já pela Favela Jardim Catarina, também de São Gonçalo, foram selecionadas:

* Thaynara Silvestre da Silva

* Eduarda Almeida Leixas Ribeiro

* Gabriele dos Reis Rodrigues

Atletas do Karanba convocadas para a Taça das Favelas Petrobras Feminina Brasil | Foto: Divulgação

A Seleção do Rio de Janeiro estreia nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 10h40, contra o Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada da fase de grupos da Taça das Favelas Petrobras Feminina Brasil.

Os jogos da etapa nacional acontecem em Curitiba, no Paraná. A grande final está marcada para o dia 5 de dezembro.

A convocação acontece poucas semanas depois de o Anaia Pequeno/Karanba conquistar o título feminino da Taça das Favelas Petrobras 2026.

Mais do que uma conquista esportiva, a presença de seis atletas do Karanba na Seleção do Rio de Janeiro reforça a importância do investimento contínuo no futebol feminino e na criação de oportunidades para meninas e mulheres dentro do esporte.

O resultado também mostra a força de São Gonçalo na formação de talentos. Com 9 atletas entre as 18 convocadas, o município representa metade da equipe do Rio de Janeiro na etapa nacional da competição.

Para o Karanba, o momento reforça um trabalho construído ao longo dos anos com esporte, educação, desenvolvimento humano e equidade de gênero.

Um ano especial para o Karanba

A convocação representa mais um capítulo de um ano marcante para o Instituto Karanba.

Em 2026, a instituição celebrou 20 anos de história, participou da Norway Cup, na Noruega, conquistou a Taça das Favelas Petrobras Feminina, realizou a inauguração oficial do Karanba Campus e recebeu, em Brasília, a Medalha Rei Pelé, concedida pela Câmara dos Deputados.

Agora, seis atletas do Instituto seguem para representar o Rio de Janeiro no cenário nacional, acompanhadas pela treinadora Natane da Silva Vicente, que integra a comissão técnica representando o Karanba.

A trajetória reforça o impacto de um trabalho que utiliza o futebol como porta de entrada para novas oportunidades.

Da comunidade para o cenário nacional. De São Gonçalo para o Brasil.