A permanência do jogador era tratada como uma das prioridades da diretoria vascaína - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

A permanência do jogador era tratada como uma das prioridades da diretoria vascaína - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

O Vasco decidiu manter Robert Renan em seu elenco e acertou a compra definitiva do zagueiro junto ao Zenit, da Rússia. Segundo informações do ge, o clube carioca exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo e pagará 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 50,9 milhões, pela transferência.

A negociação prevê o pagamento de uma entrada ao clube russo. O restante do valor será dividido em parcelas ao longo de 2027. O novo vínculo também contará com um aumento no salário do defensor.

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A oficialização da transferência está prevista para janeiro de 2027, quando será aberta a próxima janela internacional de transferências. A permanência do jogador era tratada como uma das prioridades da diretoria vascaína.

Aos 22 anos, Robert Renan chegou a São Januário em agosto de 2025, por empréstimo, e rapidamente conquistou espaço na equipe. Desde então, disputou 75 partidas e marcou dois gols, tornando-se um dos principais nomes do setor defensivo.