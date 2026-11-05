Riquelme Felipe volta a ser relacionado no Fluminense

O Fluminense relacionou o meia Riquelme Felipe, de 19 anos, para o duelo diante do Vitória, nesta sexta (06), no Barradão, pela rodada 34ª do Brasileirão. O jogador foi convocado pela seleção brasileira sub-20 e estará nos amistosos contra o Peru, dias 13 e 16 novembro.

Riquelme esteve fora da lista dos relacionados contra o Internacional, dias depois de ter atuado bem diante da Chapecoense. A justificativa foi o retorno de jogadores como Savarino e Soteldo aos relacionados.

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Apesar da ascensão na temporada passada, Riquelme perdeu espaço no elenco, principalmente após contratações para o setor. A CBF, porém, segue observando o jogador. O jogador aparece na lista entre os atacantes.

O técnico Paulo Victor chamou 27 jogadores para as partidas no Mangueirão. Essa é a última lista antes do Sul-Americano da categoria, que será em janeiro de 2027. Caso esteja nela, Riquelme não participará da pré-temporada tricolor. O ex-tricolor Isaque, hoje no Shaktar, também foi chamado.