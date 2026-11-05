Cristiano Ronaldo anuncia sua aposentadoria da Seleção Portuguesa

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira (5), por meio de suas redes sociais, sua aposentadoria como jogador na Seleção de Portuguesa. Após 23 anos defendendo o país, ele publicou um vídeo afirmando ter feito tudo o que estava ao seu alcance pela equipe nacional.

A decisão teria sido tomada após um desgaste na relação com o treinador português Jorge Jesus. O desentendimento começou no final do mês de setembro, quando o atacante ficou no banco de reservas contra a Noruega. Insatisfeito, ele deixou a concentração.

O desgaste na relação entre Cristiano Ronaldo e o treinador português Jorge Jesus ganhou novos contornos após uma entrevista do comandante. Na ocasião, Jesus afirmou que somente ele poderia decidir quais jogadores entrariam em campo e declarou que não mudaria sua decisão por influência de nenhum atleta.

“Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador, eu disse ao jogador que ele não jogaria. Vou te colocar no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar; se não, não. Nenhum jogador vai me fazer mudar de opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém”, afirmou Jorge Jesus.

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O ídolo português encerrou a sua passagem pela seleção com 234 jogos, 146 gols e três títulos: uma Eurocopa (2016) e duas edições da Liga das Nações da UEFA.

Ao longo da sua carreira na seleção, disputou seis copas do mundo: em 2006; 2010; 2014; 2018; 2022; e 2026, somando 11 gols. Sua estreia pela seleção foi em 2003.

Em 2016, Cristiano conquistou a Eurocopa, seu maior título com a camisa da seleção portuguesa | Foto: Reprodução/Instagram

A Carta do ídolo CR7

“Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração.

Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleção não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas.

Durante toda a minha carreira na seleção procurei superar os meus limites, quis ganhar, quis ser o melhor, quis fazer história. Sempre fui exigente comigo próprio, sempre quis mais, sempre acreditei que podíamos chegar mais longe e dei tudo o que tinha por essa camisa. Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que nunca esquecerei, houve derrotas que ainda hoje me custam a recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejava. Mas nunca desisti.

Acima de tudo nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal. Ao longo desses anos aprendi coisas muito simples. Os gols passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos, mas há algo que o tempo nunca consegue apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas. Se alguma vez fiz vocês felizes, se alguma vez um gol meu fez vocês abraçarem alguém, fez alguma pessoa sentir orgulho do próprio país, então tudo valeu a pena. Porque ser português também é isso.

Sofremos juntos, levantamos juntos, acreditamos outra vez. Portugal precisará sempre de jovens que sonhem, de jogadores que nunca desistam, de novas gerações que acreditem em chegar onde ninguém chegou. Porque um país que continua a criar novos heróis é um país que nunca deixa de acreditar em si mesmo.

Aos meus companheiros de seleção, quero deixar uma palavra especial. Obrigado por cada corrida, por cada abraço, por cada discussão, por cada silêncio antes de entrar em campo. Por cada vitória que celebrámos juntos e por cada derrota que nos tornou mais fortes. Tive o privilégio de ser vosso capitão, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história.

A todos os treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros, funcionários e a tantas pessoas que trabalharam comigo ao longo destes anos, o meu obrigado. Muitos de vocês nunca aparecem nas fotografias, mas sem vocês nenhuma dessas fotografias teria sido possível.

À minha família, obrigado por dividir comigo esse sonho. Obrigado por entenderem as ausências, os sacrifícios e os momentos em que a seleção teve que ocupar um espaço que também pertencia a vocês. Se cheguei tão longe, foi porque sempre estivemos de mãos dadas.

E aos portugueses, a todos os portugueses espalhados pelo mundo, quero dizer uma última coisa. Há uma imagem que sempre levarei comigo: o momento em que começa o hino nacional. Olho ao meu redor, vejo meus companheiros, vejo as arquibancadas, vejo crianças, mães, pais e avós, vejo portugueses que vieram de tão longe apenas para estar ali. E durante aqueles minutos deixamos de ser diferentes. Não existem clubes, não existem cores, não existem classes, não existem profissões, não existem opiniões. Existe apenas uma paixão: Portugal.

Esse sentimento levarei comigo para o resto da vida. Hoje termina minha caminhada dentro de campo com a seleção. Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Vou continuar sofrendo, vibrando e comemorando cada vitória de Portugal com o coração.

Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo. Obrigado por esses 23 anos. Obrigado por terem acreditado em mim. Obrigado por me permitir viver um sonho que começou quando eu era apenas um menino, na Madeira, correndo atrás de uma bola.

A camisa 7 fica, o orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal sempre estará em mim.

Até sempre, Cristiano Ronaldo.”