Martinelli passará por artroscopia e deve desfalcar o Fluminense até o final do ano

Martinelli sofreu a lesão durante o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 14 de outubro - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Martinelli sofreu a lesão durante o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 14 de outubro - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O meio-campista Martinelli, do Fluminense, vai passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo e deve desfalcar o clube até o fim da temporada. De acordo com o departamento médico do Tricolor, o prazo de recuperação é de até seis semanas.

Martinelli sofreu a lesão durante o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 14 de outubro. O atleta fez um trabalho intensivo em dois turnos para tentar se recuperar a tempo, mas não conseguiu retornar aos gramados para a segunda e decisiva partida. Martinelli chegou a ser relacionado para o jogo em São Paulo, mas permaneceu fora por causa das dores na região.

A realização da cirurgia foi comunicada, nesta sexta-feira (23), em nota oficial.

"Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo!", informou o clube.

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O jogador, que vinha se destacando desde o início do ano, é titular do Fluminense e considerado um dos principais atletas da temporada. Na última Data Fifa, ele foi convocação e atuou pela seleção brasileiro.