Marcão, técnico do Fluminense, explica baixa minutagem de Wesley Natã nos jogos de semifinal da Libertadores

O jovem Wesley Natã, cria de Xerém, quase teve uma noite de herói pelo Fluminense na quarta-feira (21). No duelo contra o Palmeiras, no Nubank Parque, o atacante entrou e deu a assistência para o gol de Hércules, que levou a disputa da vaga para os pênaltis.

Wesley já havia marcado no jogo do Maracanã. Ele fez, de cabeça, o gol que diminuiu o marcador e recolocou o Tricolor na briga pela vaga. Apesar disso, ele atuou por apenas 24 minutos dos 180 da decisão. Durante coletiva, o técnico Marcão explicou o pouco uso do atacante.

"Se você analisar o jogo todo, os atacantes trabalharam demais e por isso evitamos algumas ações do Palmeiras. É lógico que agora é fácil analisar. Já era um plano nosso de Savarino e Canobbio produzirem, de correr atrás de lateral. Isso foi a marca da nossa equipe. Não sei se o Wesley ainda está pronto para fazer isso durante os 90 minutos. A estratégia era colocar ele e o Serna em algum momento pra acontecer isso", disse o treinador.

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Desde que entrou pela primeira vez com Marcão, contra o Coritiba, no último dia 8, Wesley Natã soma cinco partidas e três participações em gol. Balançou a rede uma vez e contribuiu com assistências para Acosta, contra o Coxa, e Hércules, contra o Palmeiras.

Aos poucos, Wesley Natã vai deixando para trás concorrentes no ataque e pedindo passagem para figurar entre titulares. Nos últimos jogos, já virou opção antes de Soteldo para o setor ofensivo. Na mesma coletiva em que justificou o pouco uso, Marcão também deixou claro que o jovem terá mais chances.