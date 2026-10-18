Fluminense é campeão da Taça Guanabara Sub-20, e Fred conquista primeiro título como técnico em Xerém

O Fluminense conquistou neste sábado (17) o título invicto da Taça Guanabara Sub-20. Com dois gols de Murilo Dourado, um de Paulinho e outro de Gabriel Renan, o Tricolor goleou a Portuguesa por 4 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela 11ª e última rodada.

Este foi o primeiro título de Fred como técnico do Sub-20 do Fluminense. O ídolo tricolor assumiu a categoria em julho e segue invicto desde então.

Os Moleques de Xerém abriram o placar aos 29 minutos. No rebote do chute cruzado de Madiba, Paulinho apareceu à direita para finalizar de primeira. O adversário buscou o empate no início do segundo tempo, mas teve o goleiro exigido em diversas ocasiões e viu Madiba carimbar a trave de cabeça.

Aos 15 minutos, Vagno cobrou escanteio para cabeceio certeiro de Murilo Dourado. O centroavante voltou a marcar na sequência, já na área, após passe de Naarã Lucas. A goleada veio nos acréscimos, quando a zaga rebateu cobrança de escanteio de Carlos Miguel pela esquerda e a bola sobrou para Gabriel Renan soltar a bomba no ângulo.

O Time de Guerreiros enfrentará o Nova Iguaçu nas quartas de final, em jogos previstos para os próximos dois sábados, decidindo o confronto em casa. A molecada tem ainda a vantagem do empate no placar agregado.

A campanha

Os Moleques de Xerém garantiram a conquista do turno ao carimbar a liderança do Campeonato Carioca com 29 pontos. O Fluminense segue como único invicto na competição, depois de tirar a invencibilidade de Botafogo e Flamengo, derrotados por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e no CT George Helal.

Com nove vitórias, o maior número entre os adversários, o Tricolor balançou a rede em todos os jogos, totalizando 30 gols, e goleou Sampaio Corrêa (5 a 1) e Portuguesa (4 a 1), em Xerém. Foram quatro rodadas sem ser vazado.

O artilheiro da campanha foi o atacante Keven Samuel, que balançou a rede seis vezes. O lateral-esquerdo Vagno liderou o ranking de assistências, também com seis.