OSG Esportes e Rádio Mania transmitem Fluminense x Santos neste domingo
Bola rola às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro; transmissão começa às 15h30, com cobertura especial e análise do confronto
O Fluminense enfrenta o Santos neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do OSG Esportes e da Rádio Mania, com início da cobertura às 15h30.
A jornada esportiva vai trazer informações sobre as equipes, os principais destaques do confronto e a repercussão do resultado. A transmissão poderá ser acompanhada pelo público nos canais do OSG Esportes e da Rádio Mania.
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O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam pressionadas por resultados recentes. O Fluminense vem de derrota para o Flamengo no clássico, enquanto o Santos também perdeu na rodada anterior, diante do Atlético-MG, fora de casa.
Acompanhe Fluminense x Santos neste domingo, a partir das 15h30, na transmissão conjunta do OSG Esportes e da Rádio Mania. A bola rola às 16h.
Transmissão
A OSG Esportes e a Rádio Mania estarão com equipe completa no Maracanã. A narração fica com Alexandre Chalita; as reportagens com Matheus Menezes e Luiz Fernando; os comentários são de Yuri Messi; e a parte técnica fica a cargo de Stefanini Soares.