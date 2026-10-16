Martinelli sofre lesão no joelho e vira dúvida no Fluminense para Libertadores

O Fluminense confirmou, na manhã desta sexta-feira (16), que o volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã. A nota do clube informou também que o atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho.

Martinelli foi substituído no intervalo da partida. Segundo os médicos do Tricolor, não há um prazo definido para o retorno do jogador. A volta aos gramados dependerá da evolução no dia a dia.

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Veja nota do Fluminense:

"INFORMAÇÃO: O meia Martinelli teve uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Palmeiras e já iniciou o tratamento no CTCC. O retorno do atleta depende de sua evolução. Martinelli passou por avaliação na última quinta-feira, assim que o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho visando preparação para o jogo contra o Santos, no próximo domingo, pelo Brasileirão. O jogador deixou o Maracanã andando normalmente após a partida contra o Palmeiras, mas reclamando de dores na região."

Com a lesão, Martinelli está fora do jogo do Fluminense diante do Santos, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Marcão terá apenas Otávio, Nonato e Hércules para a posição. Ruan Sales, do sub-20, vem integrando o grupo profissional e pode ser relacionado.

Sem prazo determinado para a recuperação, Martinelli ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da Libertadores. A chance de o jogador estar apto para a partida é baixa, mas, caso haja evolução, não está descartada a hipótese de o volante atuar no sacrifício.