Maricá terá programação gratuita antes de jogo contra o Fluminense pelo Carioca Sub-20

A iniciativa da Secretaria de Esportes terá distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce, oficinas audiovisuais e pontos de hidratação - Foto: Elsson Campos/Maricá

A iniciativa da Secretaria de Esportes terá distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce, oficinas audiovisuais e pontos de hidratação - Foto: Elsson Campos/Maricá

A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (10/10), uma programação gratuita para crianças e adolescentes antes do jogo entre Maricá FC e Fluminense, válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20. As atividades do “Pré-Jogo das Crianças” começam às 13h30, no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, e incluem lazer, oficinas, vacinação e atendimento do Odontomóvel.

A iniciativa da Secretaria de Esportes terá distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce, oficinas audiovisuais e pontos de hidratação. O evento contará ainda com um sistema de identificação infantil para reforçar a segurança das crianças durante a programação.

Na área da saúde, serão disponibilizadas vacinas essenciais. O Odontomóvel também estará no local, oferecendo escovação supervisionada, orientações sobre higiene bucal e distribuição de kits de escovação aos participantes.

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Para o secretário de Esportes, Filipe Dias Bittencourt, iniciativas como essa incentivam a prática esportiva desde a infância e aproximam as crianças do esporte.

“Celebrar o Dia das Crianças com esporte é sempre muito especial. Todos os anos buscamos promover ações que incentivem a prática esportiva desde cedo, e, neste ano, tivemos a oportunidade de unir essa iniciativa ao jogo do Maricá FC. Será uma tarde de aprendizado, diversão e, claro, muita torcida pelos nossos Crias do Tsunami!”, afirmou.

Serviço

Pré-Jogo das Crianças e partida Maricá FC x Fluminense – Campeonato Carioca Sub-20

Data: sábado (10/10)

Horário: a partir das 13h30

Local: Estádio Municipal João Saldanha, Cordeirinho

Entrada: gratuita