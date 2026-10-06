Justiça nega pedido do Vasco para jogar contra o Boca Juniors no Maracanã

O Vasco teve mais um pedido negado na tentativa de levar para o Maracanã o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (6), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) rejeitou a solicitação do clube para obrigar a concessionária do estádio a liberar o local para a partida.

A decisão é do desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita, da 23ª Câmara de Direito Privado. O magistrado entendeu que, neste momento, não há elementos suficientes para conceder a liminar solicitada pelo Vasco.

A decisão, porém, não encerra a disputa. O processo continua em andamento e o mérito do pedido ainda será analisado.

Vasco precisa definir estádio

O clube mantém a intenção de disputar a partida no estado do Rio de Janeiro e segue tentando viabilizar o Maracanã. São Januário não pode receber o confronto porque não atende à exigência da Conmebol de capacidade mínima de 30 mil torcedores para partidas a partir da semifinal.

O Vasco tem até sábado (10) para informar à Conmebol o estádio que receberá o jogo de volta contra o Boca Juniors, marcado para 20 de outubro.

A semifinal começa na próxima terça-feira (13), na Bombonera, na Argentina.