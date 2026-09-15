Fluminense perde para o Platense, mas avança às semifinais da Libertadores

O Fluminense perdeu para o Platense por 2 a 1, na noite desta terça-feira (15), na Argentina, mas garantiu a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América pelo placar agregado de 3 a 2. O Tricolor agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU.

Com a vantagem de 2 a 0 construída no Maracanã, o Fluminense entrou em campo buscando administrar o resultado, mas acabou recuando e permitiu que o adversário tomasse a iniciativa da partida.

Explorando principalmente os cruzamentos para a área, o Platense levou perigo ao gol de Fábio, que foi um dos principais nomes do Fluminense durante o confronto.

Leia também

➣ Jungle Fight celebra 23 anos com estreia em Niterói, três cinturões e duelo internacional

➣ Incêndio em ônibus fecha faixa da Ponte Rio-Niterói

O primeiro gol saiu aos 30 minutos. Guido Mainero arriscou de fora da área e contou com um desvio em Hércules para tirar qualquer chance de defesa do goleiro tricolor.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Fluminense continuou apostando na defesa e acabou sofrendo o segundo gol. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Bruno Sepúlveda aproveitou um cruzamento e mandou a bola para o fundo das redes, deixando o confronto empatado no placar agregado.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou mais disposto a atacar e passou a ter maior posse de bola. Precisando de apenas um gol para garantir a vaga, o Tricolor conseguiu criar mais oportunidades e também diminuiu os espaços para o adversário.

Aos 12 minutos, Hulk deu um bom passe para Canobbio pela esquerda. O atacante invadiu a área, cortou o zagueiro e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro do Platense.

Após o gol, o Fluminense ainda teve boas oportunidades para empatar a partida, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas.

Do outro lado, o Platense se lançou ao ataque em busca de mais um gol e criou boas oportunidades. No entanto, Fábio voltou a aparecer bem e evitou que os argentinos chegassem ao terceiro gol.

Com o apito final, a torcida do Fluminense, que marcou presença em grande número no estádio, fez a festa em Buenos Aires. Classificado para as semifinais, o Tricolor agora espera a definição do confronto entre Palmeiras e LDU para conhecer seu próximo adversário.