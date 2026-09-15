Incêndio em ônibus fecha faixa da Ponte Rio-Niterói

Fogo atingiu a parte da frente do ônibus - Foto: Reprodução

Fogo atingiu a parte da frente do ônibus - Foto: Reprodução

Um incêndio de média proporção em um ônibus está causando o fechamento de uma faixa de rolamento na Ponte Rio-Niterói. As chamas começaram por volta das 18h30, nesta terça-feira (15), e ainda não foram controladas.

Segundo a Eco Rodovias, responsável pela administração da Ponte, o problema ocorre entre os pórticos 16 e 17.

Neste momento, o site da concessionária marca que a travessia no sentido Niterói está estimado em 56 minutos.

Em atualização