Incêndio em ônibus fecha faixa da Ponte Rio-Niterói
Veículo está localizado na via no sentido Niterói. Chamas começaram por volta das 18h30
min de leitura | Redação
Um incêndio de média proporção em um ônibus está causando o fechamento de uma faixa de rolamento na Ponte Rio-Niterói. As chamas começaram por volta das 18h30, nesta terça-feira (15), e ainda não foram controladas.
Segundo a Eco Rodovias, responsável pela administração da Ponte, o problema ocorre entre os pórticos 16 e 17.
Neste momento, o site da concessionária marca que a travessia no sentido Niterói está estimado em 56 minutos.
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