Jungle Fight celebra 23 anos com estreia em Niterói, três cinturões e duelo internacional

O Jungle Fight vai comemorar seus 23 anos com uma novidade em sua trajetória. Pela primeira vez, o maior evento de MMA da América Latina será realizado em Niterói, no Rio de Janeiro. A edição 155 está marcada para o dia 3 de outubro, na Arena Niterói, e terá três disputas de cinturão, incluindo um confronto internacional entre Brasil e Bolívia na luta principal. SporTV e Combate transmitem o evento ao vivo a partir das 20h, no horário de Brasília.

No combate principal, o carioca Oton Jasse coloca o cinturão dos médios, até 84 kg, em jogo contra o boliviano Josias “Búfalo” Nuñez. Atual campeão, Jasse soma 23 vitórias em 33 lutas e construiu boa parte do cartel no jogo de chão. São 20 triunfos por finalização, 17 deles com o triângulo de mão ou suas variações, golpe que lhe rendeu o apelido de “Rei do Triângulo de Mão”.

A conquista do título, porém, veio de uma maneira diferente. Em julho deste ano, Jasse venceu por nocaute com um chute na cabeça e ficou com o cinturão da categoria. Agora, fará sua primeira defesa diante de Nuñez, que chega da Bolívia com nove vitórias em 12 combates. O desafiante venceu cinco vezes por nocaute e três por finalização.

Leia também

➣ Mais de 10 mil crianças são internadas por acidentes todos os meses no Brasil

➣ Imagens fortes: câmeras registram ataque a policial no Centro de São Gonçalo

Outra campeã que entrará na Arena Jungle para defender o título é Layze Cerqueira. A baiana enfrenta a goiana Mayra Cantuária pelo cinturão peso-galo feminino, até 61 kg. Layze tem 14 vitórias em 19 lutas, nove delas por finalização, e não perde desde 2022. A sequência atual é de oito triunfos. Mayra soma 11 vitórias em 19 apresentações e tem quatro finalizações no cartel.

A terceira disputa da noite definirá o novo campeão dos meio-pesados, até 93 kg. Com o cinturão vago, o representante do Rio de Janeiro Luiz Henrique “Lion Heart” enfrenta o paraense Rodolfo Santos. Luiz Henrique contabiliza 18 vitórias em 29 lutas, sendo 14 por via rápida, com nove finalizações e cinco nocautes. Rodolfo, por sua vez, já conhece uma disputa de título do Jungle Fight. O paraense teve uma oportunidade anterior de lutar pelo cinturão e volta a disputar o posto com seis vitórias em dez combates. Cinco desses triunfos foram conquistados por nocaute.

A estreia na cidade era um desejo antigo de Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight. Niterói passa a integrar a lista de municípios fluminenses que já receberam o evento, que chega à edição de número 155 no ano em que completa 23 anos.

“Levar o Jungle Fight para Niterói pela primeira vez é a realização de um desejo antigo. É uma cidade que tem uma estrutura muito boa, é conhecida por suas belezas e também é um celeiro de talentos do MMA. Muitos niteroienses já passaram pela Arena Jungle e mostraram a força da cidade dentro do cage. Agora chegou a hora de levar a Arena Jungle até eles. Vamos comemorar os 23 anos do Jungle Fight com três disputas de cinturão e fazer uma grande festa em Niterói”, afirma Wallid.

“Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Neves por abrir as portas de Niterói para o Jungle Fight. Ele entende a força que o esporte tem como ferramenta de inclusão social e vem desenvolvendo um trabalho muito importante nesse sentido na cidade. É uma visão que também faz parte da história do Jungle Fight. Ficamos muito felizes em chegar a Niterói e encontrar uma gestão que acredita no esporte como um caminho para criar oportunidades e transformar a vida de crianças e jovens”, completa Wallid Ismail.

Confira abaixo o card completo (sujeito a alterações):

Jungle Fight 155 - Aniversário de 23 anos

Arena Niterói, Niterói (RJ)

3 de outubro de 2026

84kg: Josias “Búfalo” Núñez (BOL) x Oton Jasse (RJ) — Cinturão

61kg: Mayra Cantuária Rodrigues (GO) x Layze Cerqueira (BA) — Cinturão

93kg: Luís “Lion Heart” Henrique (RJ) x Rodolfo dos Santos (PA) — Cinturão

61kg: Jhonatha Frazão (RJ) x Ivan Carlos (RJ)

70kg: Eduardo “Tubarão” Santiago (DF) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)

93kg: Douglas Andrew (RJ) x Pedro Dom (RJ)

57kg: Felipe Rodrigues Brito (AP) x Luiz Henrique da Silva (RJ)

70kg: Eliwelton Travassos (DF) x Lucas Dias (RJ)

57kg: Marcos Paulo “Vuvuzela” (RJ) x Joseph Vieira (RJ)

66kg: Matheus Cardoso “Mineirinho” (MG) x Fred Roberto (ES)

52kg: Stefani de Macedo (RJ) x Rayra Ferreira (MG)

57kg: João Miguel da Silva (RJ) x Davi Pereira (estado não informado)

52kg: Cecília Pereira (RJ) x Sabrina de Souza (RJ)

84kg: Baviera (RJ) x Ulisses Silva (GO)

70kg: Marlon “Perrega” (RJ) x Max Lima (RJ)

70kg: Victor Souza (RJ) x Bryan Siqueira “Caçador” (RJ)

66kg: Luan Victor Martins Paiva (RJ) x Jefferson Dantas (RJ)

66kg: Gabriel Moreira Sampaio (RJ) x Ronaldy Gabriel Medina dos Santos (RJ)