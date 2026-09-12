Futebol carioca esta de luto com a morte de Paulo Angioni, aos 80 anos

Angioni estava internado há algumas semanas no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e morreu vítima de um câncer no pâncreas. - Foto: Divulgação

Angioni estava internado há algumas semanas no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e morreu vítima de um câncer no pâncreas. - Foto: Divulgação

O futebol carioca está de luto. Morreu, na madrugada desta sexta-feira (12), no Rio de Janeiro, aos 80 anos, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, diretor executivo de futebol do Fluminense e um dos mais respeitados profissionais da história da gestão do futebol brasileiro. Angioni estava internado há algumas semanas no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e morreu vítima de um câncer no pâncreas.

Tricolor de coração, Angioni construiu uma das carreiras mais longevas e bem-sucedidas do futebol nacional. Pioneiro na função de diretor executivo no Brasil, trabalhou também na Seleção Brasileira e em outros grandes clubes, acumulando conquistas esportivas e, sobretudo, uma extensa rede de amizades construída ao longo de décadas de dedicação ao futebol.

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No Fluminense, clube com o qual mantinha uma relação especial, Angioni estava em sua quarta passagem. Desde 2018 à frente do departamento de futebol, teve participação importante em um período de retomada do protagonismo tricolor no cenário nacional e internacional.

Durante essa trajetória, esteve ligado a importantes conquistas do clube, entre elas as Taças Rio de 2020, Guanabara de 2022, 2023 e 2026, os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, além da histórica conquista da Conmebol Libertadores e da Recopa.

Mais do que os troféus, porém, o legado de Paulo Angioni também está relacionado à formação de jovens jogadores e aos ensinamentos transmitidos ao longo de sua carreira. Sua experiência, capacidade de diálogo e maneira humana de conduzir as relações no futebol fizeram dele uma figura respeitada por dirigentes, atletas, profissionais e amigos.

Em nota, o Fluminense destacou que sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e que suas lições permanecerão como exemplo de vida, compaixão e solidariedade.

A morte de Angioni deixa uma lacuna no futebol brasileiro e encerra uma trajetória marcada pela dedicação ao esporte, pelo trabalho nos bastidores e por uma história construída ao lado de grandes personagens do futebol.