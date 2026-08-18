Fluminense aposta na posse de bola para superar Independiente Rivadavia e avançar na Libertadores

Marcão destacou a necessidade de o Fluminense manter o controle da partida, mas sem descuidar das transições rápidas do adversário - Foto: Divulgação/ Lucas Merçon/ Fluminense

Marcão destacou a necessidade de o Fluminense manter o controle da partida, mas sem descuidar das transições rápidas do adversário - Foto: Divulgação/ Lucas Merçon/ Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (18) em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Após o empate sem gols no Maracanã, o Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina.

À frente da equipe de forma interina, Marcão destacou a necessidade de o Fluminense manter o controle da partida, mas sem descuidar das transições rápidas do adversário.

Leia também: Agosto Lilás: meninas de projeto social carioca conquistam o Mundial Feminino de jiu-jitsu

Após goleada sobre o Mirassol, Pedro assume artilharia do Campeonato Brasileiro

“Acredito que não mudem muito as suas características. Da outra vez em que jogamos aqui (na fase de grupos), tivemos o controle, mas são muito fortes na transição. Trabalhamos para que possamos ter a posse, mas também para que cuidemos disso”, comentou o treinador, no canal oficial do clube.

Marcão também ressaltou que o Fluminense pretende usar a posse de bola para encontrar espaços e explorar as fragilidades do adversário.

“Vamos estar preparados e daremos o nosso melhor para eliminar esse ponto forte. Queremos fazer o nosso jogo de posse, criação, alegria, responsabilidade, para atacar os pontos fracos deles”, afirmou.

O técnico ainda falou sobre o clima antes de uma partida que vale a classificação do clube no principal torneio sul-americano.

“Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos todo o melhor para essa batalha, esse desafio. Nossos jogadores vão muito fortes e com muita esperança de fazer um grande jogo”, destacou.