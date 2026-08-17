Após goleada sobre o Mirassol, Pedro assume artilharia do Campeonato Brasileiro
O atacante fez dois gols na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, no último confronto do clube carioca
O jogador Pedro voltou a ganhar os holofotes nos jogos do Flamengo. Na última partida, o clube carioca ganhou de goleada por 5X1 do Mirassol. Nesse placar, o atacante marcou duas vezes. O confronto aconteceu no último domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida o ajudou a assumir a artilharia da competição, com uma boa diferença para o segundo lugar da lista. O atleta totaliza 14 gols.
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O atacante do Flamengo assumiu a liderança ao lado de Kevin Viveros, do Athletico-PR. A dupla acumula o maior número de gols na temporada, seguida de Carlos Vinicius, do Grêmio, que balançou a rede dez vezes neste ano no campeonato.
Com a goleada, o Rubro-Negro passou a totalizar 45 pontos e encostou de vez no Palmeiras, líder da competição. O clube carioca ainda possui um jogo a menos que a equipe paulista, que acumula 48 pontos.
Os artilheiros do Campeonato Brasileiro
1. Pedro (Flamengo) e Kevin Viveros (Athletico-PR) - 14 gols
2. Carlos Vinicius (Grêmio) - 10 gols
3. John Kennedy (Fluminense) - 9 gols
4. Breno Lopes (Coritiba) e Gabigol (Santos) - 8 gols