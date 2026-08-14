Em tarde de reencontros, Fluminense encara o Palmeiras, no Maracanã, com transmissão do OSG Esportes

O Fluminense tenta se reabilitar na temporada diante do Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, às 16h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

Você pode conferir todas as emoções desse jogão com a equipe do OSG Esportes, AO VIVO, com pré e pós jogo.

O Tricolor vive péssimo momento. Após o empate no meio de semana, em 0 a 0, diante do Independiente Rivadavia na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, o clube decidiu demitir o técnico Luis Zubeldía.

Após a Copa do Mundo, o Flu engatou uma péssima sequência e ainda não venceu nenhuma partida. Para o lugar do comandante argentino, Marcão está de volta a beira do gramado pela 10ª vez.

Além do reencontro com o interino já conhecido de longa data, o torcedor do Fluminense terá outro velho conhecido no campo. Jhon Árias, atacante do Palmeiras, fará seu primeiro jogo contra o Tricolor no Maracanã.

O colombiano é ídolo do clube carioca. Em sua passagem pelas Laranjeiras, Árias conquistou dois Cariocas, a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024. Porém, seu retorno ao futebol brasileiro foi conturbado.

O torcedor tricolor não gostou da ida de Árias para outro time do país. O próprio colombiano chegou a declarar que não atuaria em outro clube que não fosse o Fluminense no Brasil. Mas, no final, voltou atrás em sua palavra e reforçou o alviverde.

No primeiro turno, Árias entrou no segundo tempo da vitória paulista por 2 a 1, e teve uma atuação discreta.

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