Flamengo arranca empate no Mineirão e decisão contra o Cruzeiro fica para o Maracanã
Rubro-Negro saiu atrás, mas buscou empate fora de casa nas oitavas de final da Libertadores da América
Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O resultado deixou a disputa totalmente aberta para a partida de volta, marcada para a próxima semana, no Maracanã.
Depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas oportunidades claras, o Cruzeiro abriu o placar no início da etapa final. Keny Arroyo acertou um belo chute para colocar a equipe mineira em vantagem e incendiar os mais de 60 mil torcedores presentes no estádio.
A resposta rubro-negra, porém, foi rápida. Pouco depois de entrar em campo, Lucas Paquetá aproveitou a boa jogada ofensiva do Flamengo para deixar tudo igual. Apesar da pressão flamenguista em alguns momentos, o Cruzeiro conseguiu segurar o empate.
Com o empate de hoje, uma nova igualdade no jogo de volta levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Quem vencer no Maracanã avança às quartas de final da Libertadores.
A partida também foi marcada por lances polêmicos de arbitragem, entre eles uma entrada de Matheus Henrique em Bruno Henrique que gerou reclamações e pedidos de expulsão do jogador do Cruzeiro.