Fluminense fechará a sede social durante a tarde

"As condições de circulação pelo clube nos próximos dias serão informadas em breve" - Foto: Reprodução

"As condições de circulação pelo clube nos próximos dias serão informadas em breve" - Foto: Reprodução

O Fluminense Football Club divulgou um comunicado nesta sexta-feira (07), avisando que fechara a sede social, localizada em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, a partir do meio-dia. Essa ação será realizada em decorrência do alerta feito pela Defesa Civil, sobre a possibilidade de ventos fortes na cidade.

Leia também:

Niterói suspende aulas de rede municipal por previsão de ventos fortes nesta sexta (7)

Rio de Janeiro volta ao Estágio 2 de atenção por previsão de ventos fortes



Ainda sobre os eventos climáticos enfrentados pelo Rio, o clube carioca também aproveitou a chance para atualizar seus torcedores que os reparos realizados no local estão sendo concluídos. Essa obra foi resultado da ventania que atingiu o estado na última quarta-feira (29), e destruiu o telhado da arquibancada da sede do Tricolor.

A nota não esclarece como será o funcionamento do lugar nos próximos dias. "As condições de circulação pelo clube nos próximos dias serão informadas em breve", aponta a nota.

A cidade sob o alerta de ventania

O alerta sobre possíveis ventanias na cidade foi feito através de um vídeo publicado pelo Centro de Operações Rio (COR) na noite desta quinta-feira (6), o prefeito Eduardo Cavaliere e a meteorologista-chefe do órgão, Juliana Nunes, apareceram nas imagens para alertarem os cariocas com a possível chegada da ventos fortes entre esta sexta-feira (7) e sábado (8).

De acordo com informações divulgadas por especialistas, as ventanias tem chances de começar a ganhar intensidade ainda no fim da manhã desta sexta-feira, começando pela Zona Oeste e avançando para outras regiões ao longo do dia.

A previsão indica ventos de até 90 km/h, principalmente entre a tarde e a noite, com chances de estender até a madrugada de sábado. Além disso, ainda tem chances de pancadas isoladas de chuva durante a passagem do sistema.