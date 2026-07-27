Copa Maricá de Karate acontecerá no próximo domingo (2)

A Associação Maricaense de Karate-Do (AMK), promove a 11ª edição da Copa Maricá de Karate - Foto: Divulgação - Secretaria de Esportes

A Associação Maricaense de Karate-Do (AMK), promove a 11ª edição da Copa Maricá de Karate - Foto: Divulgação - Secretaria de Esportes

A Associação Maricaense de Karate-Do (AMK), tradicional escola desta arte marcial no município de Maricá, RJ, em parceria com o Team Rocha de Karate (TRK), realizará no domingo, 02 de agosto, no Ginásio Esportivo Lúcio Thomé Feteira do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Profª. Zilca Lopes da Fontoura, a 11ª edição da Copa Maricá de Karate. Realizada com sucesso em 2025, a Copa Maricá costuma receber expressivo número de participantes e desta vez não será diferente, haja vista contar com apoio do Sistema Ronin e de comerciantes locais.

Além de atletas e técnicos de clubes de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, também são aguardadas para prestigiarem a Cerimônia de Abertura do evento, a partir das 8h da manhã, autoridades locais, Mestres de karate-do e o presidente da AMK, Carlos Henrique Paixão Sensei, faixa preta 7º dan pela Confederação Brasileira de Karate (CBK) - entidade filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) - e ex-vereador do município. Também estarão presentes personalidades do karate estadual, além de atletas e técnicos da Seleção Brasileira da modalidade.

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A competição será realizada a partir das 8h da manhã e a entrada é franca. Exultantes, atletas de renome da modalidade já confirmaram presença, entre eles, a anfitriã Andressa Silva, atleta da Seleção Brasileira de Karate e aluna da Rede Pública Municipal de Ensino, que sagrou-se Vice-Campeã Sul-Americana (Recife, 2025) e Vice-Campeã Pan-Americana (Assunção, PAR, 2025) nesta arte marcial reconhecida pelo MEC. Os competidores iniciantes também terão oportunidades de subirem ao pódio e brilharem em diversas categorias nos certames individuais e por equipes de kata (luta imaginária com formas predeterminadas) e kumite (luta por pontos), dentre eles, alunos de projetos sociais de Vilas Olímpicas e de programas sócio-esportivos, que terão a oportunidade de participar pela primeira vez de uma competição de karate.

Cerca de trezentos atletas já confirmaram presença e as inscrições estarão abertas até a meia-noite da quarta-feira, 29/jul, por meio do site www.sistemaronin.com. O CEPT Profª. Zilca Lopes da Fontoura situa-se à Rua Barão de Inoã nº 137, no Centro de Maricá, RJ.

Programação:

Domingo (02/08)

07h – Chegada das delegações;

08h – Início da competição da classe Máster;

09h – Início da competição das classes Sub 8, Sub 10, Sub 12 e Sub 14;

12h – Cerimônia de Abertura;

13h – Início da competição das demais classes;

20h – Cerimônia de premiação geral e previsão de encerramento.

Acesse:

Convite

Inscrição

Como chegar por via terrestre:

Rota para quem vem das Regiões Serrana e Norte-Fluminense pela Rodovia BR 101 | Foto: Divulgação

Minas Gerais, São Paulo, Regiões Sul-Fluminense e Metropolitana: Maricá está situada a leste da capital e dista 60 Km; geograficamente é a porta de entrada da Região dos Lagos. Rota: Ponte Rio-Niterói. Em seguida, Alameda São Boaventura (Niterói). Depois convergir a direita para acessar a Rodovia RJ 106 (Tribobó).

Região dos Lagos: Maricá está situada a 90 Km de Cabo Frio. Rota: Rodovia RJ 106 no sentido Niterói (sul).

Bahia, Espírito Santo, Regiões Norte-Fluminense e Serrana: Maricá dista 27 Km de Itaboraí. Rota: Rodovia BR 101 no sentido RJ no 5 Km após o Viaduto de Itaboraí, ainda na BR 101, entrar no 2º Posto de Gás. E convergir na Rodovia RJ 114, sentido Maricá.

Como chegar via aeroportos:

Aeroporto Santos Dumont (centro do Rio de Janeiro): seguir a pé (cerca de 400m) para o Terminal Rodoviário Menezes Côrtes e pegar o ônibus (R$ 38,00) para Maricá (cerca de 1h30min).

Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão): Pegar o ônibus (R$ 10,00) para o Terminal Rodoviário de Niterói (cidade entre o Rio de Janeiro e Maricá) e de lá pegar outro para Maricá (R$ 20,00). Total de cerca de 2h.

Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão). Pegar ônibus até o INTO (Centro do RJ) e de lá outro para Maricá. Total de aproximadamente 2h.

Para saber mais, acesse www.karateamk.com ou entre em contato pelo e-mail sistemaronin@gmail.com, ou ainda pelos cels. (21) 99661-9283 (José Roberto Braga) e (21) 97519-6072 (Renata Rocha Martins).