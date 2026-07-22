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Fluminense dá prioridade para que o time continue competitivo e nega propostas de transferências

Com a abertura da janela do meio do ano, o Tricolor deve receber algumas propostas nos próximos dias

relogio min de leitura | Redação 22 de julho de 2026 - 13:59
O clube italiano Lazio demonstrou interesse no atacante John Kennedy
O clube italiano Lazio demonstrou interesse no atacante John Kennedy -

O Fluminense deve receber algumas propostas nos próximos dias, visto que acontecerá a abertura da janela internacional de transferências de jogadores após o período de competições da Copa do Mundo. No entanto, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias esportivas "GE", o clube carioca pretende manter o seu time titular competitivo para ter uma sequência positiva na temporada e tentar conquistar títulos. 

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O time comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldía, ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, totalizando 32 pontos, nove atrás do líder, Palmeiras, e está na disputa das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, e da Copa do Brasil, campeonato onde o seu rival será o Vasco.

O clube de Laranjeiras já recebeu algumas propostas não oficiais por seus jogadores, uma dessas foi feita pelo time italiano, Lazio, que demonstrou interesse pelo atacante John Kennedy. Já o uruguaio Agustín Canobbio chamou a atenção da equipe do Krasnodar, da Rússia.

Até agora, somente a saída do volante Bernal para o Real Bétis e a do meia Terans para o Atlético-GO foram oficializadas, no entanto, essa lista pode aumentar.

Tags:

Agustín Canobbio Fluminense janela internacional de transferências de jogadores John Kennedy

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