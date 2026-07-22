Espanha quer estender contrato do técnico Luis de la Fuente até 2030
Atual vínculo do treinador campeão mundial é válido até o fim da Eurocopa de 2028
A Espanha pretende renovar o contrato do técnico Luis de la Fuente até 2030. Segundo o jornal espanhol AS, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, deseja estender o vínculo do campeão mundial até a próxima Copa do Mundo.
O contrato atual do treinador é válido até 2028, ao final da Eurocopa.
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Louzán já manifestava o desejo de renovar com De la Fuente antes mesmo da conquista do título mundial.
Às vésperas da final da Copa do Mundo, o dirigente afirmou que foi o responsável pela última renovação do treinador e revelou que pretendia prorrogar novamente o vínculo entre o comandante e a seleção espanhola.
No fim de 2022, De la Fuente, que até então comandava a seleção sub-21, foi promovido à equipe principal. Na ocasião, o salário oferecido ficou abaixo do que o técnico esperava. No entanto, após a conquista da Liga das Nações de 2022/23, seu prestígio aumentou.
Com o título da Copa do Mundo, De la Fuente passou a contar com total confiança da Federação, que acredita que ele é o nome ideal para manter o alto nível da seleção durante o ciclo até o próximo Mundial. As conversas para a renovação devem avançar após as férias do futebol europeu.