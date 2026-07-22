Brasil derrota o Japão e avança à semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei

Ana Cristina foi a maior pontuadora da seleção, com 30 pontos, e comandou a virada sobre a seleção japonesa - Foto: Divulgação/ Volleyball World

Ana Cristina foi a maior pontuadora da seleção, com 30 pontos, e comandou a virada sobre a seleção japonesa - Foto: Divulgação/ Volleyball World

A seleção brasileira derrotou o Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), em partida disputada nesta quarta-feira, às 8h30 (horário de Brasília).

As japonesas começaram melhor e venceram o primeiro set. O Brasil, porém, reagiu e conquistou a vitória de virada por 3 sets a 1.

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A maior pontuadora do confronto foi a brasileira Ana Cristina, com 30 pontos. Julia Bergmann também se destacou, anotando 24. As parciais foram de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20.

Com a vitória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães segue viva na busca pelo título inédito da competição.

Na semifinal, o Brasil enfrentará a Itália, que eliminou a Holanda. A seleção italiana é a maior campeã da VNL ao lado dos Estados Unidos, com três títulos cada, e chega embalada por um bicampeonato conquistado de forma consecutiva, em 2024 e 2025.