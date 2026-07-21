CBF define arbitragem para duelos entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira (21), a equipe de arbitragem para os dois clássicos entre Fluminense e Vasco, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os árbitros escalados estiveram na Copa do Mundo de 2026.

Para o primeiro confronto, com mando de campo do Vasco, no Maracanã, o escolhido foi Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Já a partida de volta, com mando do Fluminense, também no Maracanã, será comandada por Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. O árbitro goiano chegou a integrar a lista de candidatos à final da Copa do Mundo de 2026, mas acabou não sendo escalado em razão da presença de uma seleção sul-americana na decisão.

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Wilton Pereira Sampaio já apitou um confronto decisivo entre os rivais. Em 2025, ele foi o árbitro da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, igualou o placar agregado e levou a decisão para os pênaltis, mas o Cruzmaltino garantiu a classificação.

Fluminense e Vasco se enfrentam nos dias 1º e 5 de agosto, ambos os jogos no Maracanã. A partida de ida terá mando do Vasco, enquanto o duelo de volta será com mando do Fluminense.

Jogos terão transmissão na OSG Esportes

As duas partidas entre Fluminense e Vasco serão transmitidas, sem imagens, no youtube e facebook do O São Gonçalo, direto do Maracanã.

Com equipe completa no estádio, a transmissão começará 30 minutos antes da partida com todas as informações do jogo, histórico de confrontos e muitos mais.

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