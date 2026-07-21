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CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão 2026

Tecnologia será utilizada pela primeira vez no futebol brasileiro após oito meses de instalação e testes nos estádios do país

relogio min de leitura | Redação 21 de julho de 2026 - 18:39
Brasileirão terá a estreia do impedimento semiautomático
Brasileirão terá a estreia do impedimento semiautomático -

A CBF confirmou nessa terça-feira (21), a estreia do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. A tecnologia será utilizado em todas as partidas do Brasileirão a partir da 20ª rodada, que está marcada para começar no sábado (25), e chega após um processo de implementação de oito meses. 

Os primeiros jogos a receberem a ferramenta serão Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, ambos às 18h30. 

Para o funcionamento, a CBF realizou um processo de implementação que envolveu visitas técnicas, instalações e testes nos estádios dos times participantes do campeonato. Cada arena recebeu entre 28 a 32 câmeras dedicadas, além de servidores responsáveis por garantir o envio das informações para a Central do VAR, no Rio de Janeiro.

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Durante os últimos meses, profissionais da arbitragem e responsáveis pela operação do VAR foram capacitados para trabalhar com a nova ferramenta e acompanharem testes do sistema. Para Netto Góes, Diretor da Comissão de Arbitragem da CBF e participante do processo de instalação da tecnologia, a novidade representa um avanço na modernização da arbitragem brasileira.

“A implementação da tecnologia do impedimento semiautomático representa um marco histórico para o futebol brasileiro. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais precisão, transparência e confiança nas decisões de campo, fortalecendo a credibilidade da competição e proporcionando mais segurança para árbitros, atletas, clubes e torcedores”, afirmou.

Tags:

Campeonato Brasileiro 2026 VAR

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