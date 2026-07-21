Arsenal prepara nova investida de R$ 477 milhões por Bruno Guimarães

Esta será a segunda tentativa dos Gunners de contratar o brasileiro - Foto: Divulgação/ Nelson Terme/ CBF

Esta será a segunda tentativa dos Gunners de contratar o brasileiro - Foto: Divulgação/ Nelson Terme/ CBF

O Arsenal mantém Bruno Guimarães como um dos principais alvos da atual janela de transferências e prepara uma nova proposta para tentar tirar o volante do Newcastle.

Segundo o jornalista britânico Ben Jacobs, o clube londrino pretende apresentar uma oferta de 70 milhões de libras, valor que corresponde a cerca de R$ 477 milhões.

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Esta será a segunda tentativa dos Gunners de contratar o brasileiro. Em uma investida anterior, o Arsenal ofereceu 65 milhões de libras (aproximadamente R$ 443 milhões), mas a proposta foi recusada pela diretoria do Newcastle.

Apesar do interesse do clube de Londres, a equipe do norte da Inglaterra não pretende negociar Bruno Guimarães neste momento.

Titular absoluto desde que chegou ao Newcastle, em 2022, o meio-campista é considerado uma das peças mais importantes do elenco. Ainda assim, o desejo do jogador seria defender o Arsenal.

Pela seleção brasileira, Bruno teve papel de destaque na Copa do Mundo, distribuindo quatro assistências. No entanto, acabou marcado pela cobrança de pênalti desperdiçada na derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que eliminou o Brasil nas oitavas de final.

Revelado nas categorias de base do Audax, o carioca ganhou projeção nacional com a camisa do Athletico-PR, onde atuou entre 2017 e 2020.

Depois, foi contratado pelo Lyon, da França, e, desde 2022, defende o Newcastle. O volante também integrou o elenco da Seleção nas duas últimas edições da Copa do Mundo.