Fluminense faz empréstimo de meia-atacante para clube da Série B do Brasileirão

O jogador integrou o time de Laranjeiras em 2024, em uma operação de R$ 14 milhões - Foto: Reprodução

O jogador integrou o time de Laranjeiras em 2024, em uma operação de R$ 14 milhões - Foto: Reprodução

O Fluminense oficializou o empréstimo do atleta David Terans, de 31 anos, para o Atlético-GO. O acordo entre o clube da Série B e o meia-atacante dura até o final desta temporada de 2026. Assim, ele deixa de integrar o elenco do Tricolor.



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O contrato de Terans com o Fluminense também possui duração até dezembro deste ano. O meio-campista não treinava mais com o restante do elenco do clube carioca e não fazia parte dos planos definidos por Luís Zubeldía para a atual temporada.

O jogador integrou o time de Laranjeiras em 2024, em uma operação de R$ 14 milhões, junto ao Pachuca, do México. O atleta participou de apenas 17 jogos e anotou somente um gol pelo Tricolor.

Terans já passou por clubes como Athletico-PR e Atlético-MG. Além disso, o jogador já havia sido emprestado pelo Fluminense na temporada passada para o Peñarol. Agora, ele irá para a sua quarta experiência em clubes nacionais ao longo da carreira.