CBF dá o 'ok' para o Fluminense sobre estreia de Hulk nos campos

O Fluminense recebeu boas notícias para o retorno da temporada pós pausa para a Copa do Mundo, o atacante Hulk poderá ser relacionado na partida de volta do tricolor no Campeonato Brasileiro. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Victor Lessa, a CBF autorizou a antecipação da inscrição do novo reforço do clube carioca para o segundo semestre da competição.

Leia também:

Botafogo rescinde com goleiro Neto

Pensando no Japão, Brasil faz seu primeiro treino sem oito titulares

O time de Laranjeiras contatou a entidade para acelerar a inscrição do atacante para o próximo jogo do tricolor carioca, que acontecerá no próximo dia 17, dois dias antes da final da Copa. A CBF avaliou o pedido e deu permissão para a entrada de Hulk em campo pelo Fluminense.



Já em relação ao Thiago Silva, mais um dos reforços contratados para o retorno da temporada, a situação continua sem uma definição, visto que o Tricolor ainda precisa da autorização da Fifa. A entidade responsável pelo futebol internacional precisa ser envolvida na resolução da questão, pois o zagueiro estava atuando na equipe do clube europeu, Porto. A Fifa deve alterar a situação da janela internacional no próximo dia 20.

O Fluminense participará de dois amistosos antes do recomeço da competição. O primeiro jogo será contra o Nova Iguaçu, no dia 8 de julho (quarta-feira), às 20h30. Segundo o time de Laranjeiras, essa partida será a estreia do Hulk com a armadura tricolor. A outra partida será no dia 12 de julho (Domingo), às 16h, contra o Bahia. Os dois confrontos acontecerão no Maracanã.