Botafogo rescinde com goleiro Neto

O Botafogo rescindiu o contrato do goleiro Neto nesta sexta-feira (26). A quebra de contrato foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF após acordo entre clube e atleta, encerrando a passagem do jogador por General Severiano antes do término previsto do compromisso, que iria até junho de 2027.

A saída do goleiro já era esperada nos bastidores do clube. Desde o início de junho, a diretoria alvinegra negociava um acordo para antecipar o fim do vínculo após o atleta perder espaço no elenco e deixar de fazer parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

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Contratado em agosto de 2025, após passagem pelo Bournemouth, da Inglaterra, Neto desembarcou no Rio de Janeiro cercado de expectativa graças à longa trajetória no futebol europeu, com passagens por clubes como Fiorentina, Juventus, Valencia, Barcelona, Arsenal e Bournemouth.

No entanto, o goleiro de 36 anos não conseguiu se firmar. Após uma sequência de atuações irregulares e uma expulsão na derrota para o Bahia, antes da pausa para a Copa do Mundo, perdeu espaço no elenco e viu o clube acelerar a busca por um novo nome para a posição. O desempenho fez com que o Alvinegro passasse a avaliar outras opções para o gol e abrisse negociações para antecipar o fim do vínculo.

Até a publicação da rescisão no BID, o Botafogo ainda não havia divulgado nota oficial sobre o desligamento do jogador. Com o contrato encerrado, Neto está livre no mercado para definir o próximo destino da carreira.

