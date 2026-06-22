Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

O Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva na tarde desta segunda-feira (22). Livre no mercado após não renovar seu contrato com o Porto, o defensor de 41 anos acertou vínculo com o Fluminense até dezembro de 2026.

A expectativa é que o jogador se apresente ao Centro de Treinamento Carlos Castilho na próxima semana para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo clube. A informação sobre o avanço das negociações havia sido divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa.

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No final de 2025, o zagueiro se transferiu para o Porto visando maior proximidade com a família e o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. No entanto, o defensor não foi convocado para o Mundial de 2026 e, após encerrar seu vínculo com o clube português, ficou livre para definir o próximo passo da carreira.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago iniciou sua trajetória em Xerém na adolescência. Sua primeira passagem pela equipe principal ocorreu entre 2006 e 2008, período em que conquistou o primeiro título de sua carreira profissional, a Copa do Brasil de 2007. Também participou da campanha que levou o Fluminense à final da Libertadores de 2008.

Após construir uma trajetória vitoriosa no futebol europeu e se consolidar como um dos principais zagueiros de sua geração, Thiago retornou ao clube em 2024. Em sua segunda passagem recente, assumiu papel de liderança dentro e fora de campo, sendo capitão da equipe na campanha que levou o Fluminense às semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.

Somando todas as suas passagens pelo Tricolor, Thiago Silva acumula 212 partidas e 19 gols marcados. Agora, o defensor inicia mais um capítulo de sua história com o clube que o revelou para o futebol.