Copa do Mundo: Jornal uruguaio destaca a atuação positiva do atacante do Fluminense na competição mundial
O jogador Canobbio, de 27 anos, marcou um gol em partida que acabou em empate
Após o confronto entre Uruguai e Cabo Verde que aconteceu na noite desse domingo (22), a atuação de Agustín Canobbio, atleta do Fluminense, virou pauta do jornal uruguaio "El Observador". Mesmo a partida terminando em empate e em um cenário não favorável para os bicampeões mundiais, o atacante do tricolor carioca recebeu elogios.
Leia também:
França e Argentina podem garantir vaga hoje; confira os jogos da copa
Raphinha tem lesão na coxa direita confirmada
O veículo de notícia mencionou que Canobbio foi o atacante "mais incisivo e persistente" no confronto, criando boas jogadas pela direita. O jornal fez questão de valorizar o "passe magistral" feito para Valverde e o gol marcado pelo atleta do tricolor carioca nos acréscimos do primeiro tempo da partida. Ele chegou a ser definido como o jogador que manteve a seleção uruguaia viva.
No entanto, os elogios ficaram restrito ao atacante, visto que críticas intensas foram feitas em relação a atuação da seleção como um todo. O "El Observador" classificou o resultado da partida como um "vexame" e uma "filial do inferno", afirmando que a participação da equipe na Copa do Mundo seria curto, caso o desempenho não melhore e as táticas mudem.
A seleção do Uruguai possui dois pontos na competição, resultado de um empate com a Arábia Saudita e um com o Cabo Verde. A última partida da fase de grupos jogada pela equipe uruguaia será contra a Espanha, o confronto acontecerá na próxima sexta-feira (26), às 21h, em Zapopan, localizado no México.