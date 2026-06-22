Copa do Mundo: Jornal uruguaio destaca a atuação positiva do atacante do Fluminense na competição mundial

O jornal fez questão de valorizar o "passe magistral" feito para Valverde e o gol marcado pelo atleta do tricolor carioca nos acréscimos - Foto: Reprodução

O jornal fez questão de valorizar o "passe magistral" feito para Valverde e o gol marcado pelo atleta do tricolor carioca nos acréscimos - Foto: Reprodução

Após o confronto entre Uruguai e Cabo Verde que aconteceu na noite desse domingo (22), a atuação de Agustín Canobbio, atleta do Fluminense, virou pauta do jornal uruguaio "El Observador". Mesmo a partida terminando em empate e em um cenário não favorável para os bicampeões mundiais, o atacante do tricolor carioca recebeu elogios.

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O veículo de notícia mencionou que Canobbio foi o atacante "mais incisivo e persistente" no confronto, criando boas jogadas pela direita. O jornal fez questão de valorizar o "passe magistral" feito para Valverde e o gol marcado pelo atleta do tricolor carioca nos acréscimos do primeiro tempo da partida. Ele chegou a ser definido como o jogador que manteve a seleção uruguaia viva.

No entanto, os elogios ficaram restrito ao atacante, visto que críticas intensas foram feitas em relação a atuação da seleção como um todo. O "El Observador" classificou o resultado da partida como um "vexame" e uma "filial do inferno", afirmando que a participação da equipe na Copa do Mundo seria curto, caso o desempenho não melhore e as táticas mudem.

A seleção do Uruguai possui dois pontos na competição, resultado de um empate com a Arábia Saudita e um com o Cabo Verde. A última partida da fase de grupos jogada pela equipe uruguaia será contra a Espanha, o confronto acontecerá na próxima sexta-feira (26), às 21h, em Zapopan, localizado no México.

