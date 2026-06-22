Projeto Esporte Saúde e Vida leva atividades gratuitas de futebol e ginástica à Mesquita

O projeto Esporte Saúde e Vida está transformando a vida de moradores da Cidade de Mesquita com atividades gratuitas semanais de futebol e ginástica, a iniciativa busca promover inclusão social, bem-estar e qualidade de vida para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Desenvolvido pela Di Blasi Gestão, com patrocínio da Light, a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva e melhorar a qualidade de vida, destacando famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo benefícios físicos e mentais aos participantes.

As atividades de futebol são voltadas para crianças e adolescentes, estimulando o trabalho em equipe, o respeito e a convivência coletiva.

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Já a ginástica atende adultos e idosos, contribuindo para a melhoria da mobilidade, do condicionamento físico e da saúde geral. As atividades são conduzidas por profissionais capacitados e acontecem regularmente, proporcionando aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades, fortalecer a autoestima e criar vínculos comunitários.

“Meus filhos melhoraram na escola, em casa e não estão mais ansiosos como antes, graças ao Instituto e ao professor que cobra comportamento não só durante as atividades, mas fora de quadra também.”, Afirma Bianca Reis, mãe de dois alunos do projeto.

Alinhado às políticas de incentivo ao esporte educacional e de lazer, o projeto Esporte Saúde e Vida Mesquita fortalece a oferta de atividades esportivas nas comunidades do estado. A iniciativa, que conta com o patrocínio da Light, utiliza o esporte como uma ferramenta eficaz para promover inclusão social, desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida.

Para a Light, a parceria reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento social por meio de iniciativas que promovem inclusão, bem-estar e cidadania. A empresa tem investido continuamente em projetos culturais, esportivos e educacionais por meio de patrocínios realizados via leis de incentivo e de ações próprias.

"O projeto amplia o acesso ao esporte e contribui para a melhoria da qualidade de vida em territórios onde atuamos. Acreditamos que iniciativas como essa transformam vidas, fortalecem vínculos e iluminam novos caminhos", afirma Daniel Mendonça, superintendente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Light.

Monalu Di Blasi, diretora presidente da Di Blasi Gestão, destaca a importância do esporte como ferramenta de transformação social: “Acreditamos no esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social. O Esporte Saúde e Vida Mesquita oferece às pessoas a oportunidade de crescerem física e mentalmente, além de promover a inclusão e o bem-estar coletivo”

Fundada em 1993, a Di Blasi Gestão é uma empresa que por meio do patrocínio de pessoas jurídicas, pessoas físicas e setores governamentais em via das leis de incentivo e convênios, realiza e promove em todas as regiões do Brasil projetos que estimulam a cultura, moda, teatro, dança, música, literatura, empreendedorismo, capacitação profissional, sustentabilidade, alimentação saudável, educação de trânsito, educação financeira, inclusão social, gastronomia, cinema, esporte, saúde, ações preventivas com cidadania.

Sobre a Light

A Light está presente em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo toda a Região Metropolitana, a empresa é uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. Todos os dias, cerca de 11,6 milhões de pessoas - mais de 70% da população do RJ - realizam sonhos, constroem projetos, desfrutam de momentos importantes e saem para trabalhar com a energia levada pela companhia, que completou 120 anos e tem sua história interligada ao desenvolvimento do estado.

Com um time de 11 mil profissionais diretos e indiretos e investimento constante em equipamentos e tecnologia de ponta para a manutenção de sua rede, a Light monitora em tempo real toda a sua área de cobertura para prestar um serviço eficiente e de qualidade.