São Gonçalo Shopping inaugura espaço oficial para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026

O evento incentiva a interação entre diferentes gerações, reforçando o clima de nostalgia e entretenimento - Foto: Divulgação

O evento incentiva a interação entre diferentes gerações, reforçando o clima de nostalgia e entretenimento - Foto: Divulgação

O clima da Copa do Mundo 2026 já tomou conta do São Gonçalo Shopping, que acaba de inaugurar seu ponto oficial de troca de figurinhas. O espaço gratuito foi criado para reunir famílias, crianças, colecionadores e apaixonados por futebol em um ambiente interativo, descontraído e cheio de diversão.

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A ação acontece até o dia 19 de julho, no Espaço Orgulho de Ser São Gonçalo, em frente à Tamoio, diariamente, das 13h às 20h. Além da tradicional troca de figurinhas, o público também poderá participar de encontros entre colecionadores e adquirir álbuns e pacotes de figurinhas no local.

Com ambientação temática inspirada no universo do futebol, o espaço transforma o shopping em um verdadeiro ponto de encontro da torcida gonçalense durante o período da Copa, incentivando a interação entre diferentes gerações e reforçando o clima de nostalgia e entretenimento proporcionado pelo álbum oficial do campeonato.

A iniciativa também fortalece o posicionamento do São Gonçalo Shopping como um espaço voltado para a família, o lazer e as experiências, promovendo momentos de convivência, conexão e diversão para o público da região.

Serviço: Troca de Figurinhas da Copa do Mundo 2026

Data: até 19 de julho

Horário: diariamente, das 13h às 20h

Local: Espaço Orgulho de Ser São Gonçalo, em frente à Tamoio

Evento gratuito