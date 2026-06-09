São Gonçalo Shopping inaugura espaço oficial para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026
O evento é gratuito e funcionará até o dia 19 de julho
O clima da Copa do Mundo 2026 já tomou conta do São Gonçalo Shopping, que acaba de inaugurar seu ponto oficial de troca de figurinhas. O espaço gratuito foi criado para reunir famílias, crianças, colecionadores e apaixonados por futebol em um ambiente interativo, descontraído e cheio de diversão.
Leia também:
Vasco renova contrato do meia JP até 2028
Wilton Pereira Sampaio apitará jogo de estreia da Copa do Mund
A ação acontece até o dia 19 de julho, no Espaço Orgulho de Ser São Gonçalo, em frente à Tamoio, diariamente, das 13h às 20h. Além da tradicional troca de figurinhas, o público também poderá participar de encontros entre colecionadores e adquirir álbuns e pacotes de figurinhas no local.
Com ambientação temática inspirada no universo do futebol, o espaço transforma o shopping em um verdadeiro ponto de encontro da torcida gonçalense durante o período da Copa, incentivando a interação entre diferentes gerações e reforçando o clima de nostalgia e entretenimento proporcionado pelo álbum oficial do campeonato.
A iniciativa também fortalece o posicionamento do São Gonçalo Shopping como um espaço voltado para a família, o lazer e as experiências, promovendo momentos de convivência, conexão e diversão para o público da região.
Serviço: Troca de Figurinhas da Copa do Mundo 2026
Data: até 19 de julho
Horário: diariamente, das 13h às 20h
Local: Espaço Orgulho de Ser São Gonçalo, em frente à Tamoio
Evento gratuito