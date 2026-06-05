Canobbio está sendo sondado por clube russo

O jogador uruguaio Agustin Canobbio está ganhando holofotes e sendo sondado nas últimas semanas. Segundo informações divulgadas pelo "ESPN", além do River Plate, o Krasnodar, da Rússia, também está com interesse na compra do atacante e deve fazer uma proposta para o Fluminense, após a pausa da Copa do Mundo.

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Canobbio é considerado como uma possível substituição de Victor Sá, que está quase assinando contrato com o São Paulo. Mesmo com o claro interesse no atacante, o clube russo ainda não formalizou uma proposta ao tricolor carioca pelo jogador, que acabou de ser convocado pela seleção uruguaia, para competir na Copa do Mundo.

Quando o River Plate manifestou interesse no atacante, o Fluminense estipulou um valor de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) para a transferência do atleta. No entanto, o time de Laranjeiras acredita que a participação do Canobbio no Mundial faça esse valor subir.

O atacante foi comprado pelo tricolor carioca no início do ano passado, no preço de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época). A negociação foi feita com o antigo clube do uruguaio, Athletico-PR, e foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Com o contrato de permanência até o fim de 2028, no Fluminense, Canobbio acumula em 82 partidas no clube, com 18 gols e sete assistências.