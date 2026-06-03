Por falta de protagonismo e produtividade no Fluminense, Igor Rabello deve deixar o clube na janela do meio do ano

O zagueiro do Fluminense, Igor Rabello, tem chances de ser negociado durante a abertura da janela do meio do ano. O jogador está sendo pouco aproveitado pelo técnico Luis Zubeldia, que não o inclui em seus planos e táticas para as partidas disputadas pelo clube carioca. As informações sobre a possível transferência foi divulgada pelo canal digital "ge".

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O time de Laranjeiras tem planos de mudanças para o sistema defensivo da equipe, eles serão postos em prática na segunda metade da temporada. Em decorrência das falhas recorrentes que esse setor do elenco tem apresentado nos últimos confrontos, o clube carioca está analisando as possíveis chegadas de grandes reforços após o período de pausa da Copa do Mundo. Nessas circunstâncias, Igor Rabello e Freytes são nomes cotados para sair.

Igor Rabello chegou a receber algumas propostas de outros clubes no início da temporada, mas escolheu permanecer no tricolor carioca para buscar o seu espaço e entrosamento na equipe, mas essa não foi a realidade. Por isso, o zagueiro agora avalia e considera sua saída para um outro time.



Uma das propostas feitas no início do ano para o jogador foi a do Athletico-PR, que demonstrou interesse formalmente, mas nada foi concretizado na época. Caso Igor Rabello oficialize sua saída do time de guerreiros, o jovem Davi Schuind pode ganhar mais espaço no clube.

Contratado em agosto do ano passado, o zagueiro chegou ao tricolor carioca de graça. Vindo do Atlético-MG, Igor Rabello assinou contrato com o Fluminense até o final de 2027, com possibilidade de extensão até 2028, mas não será necessário.

Durante o seu tempo no clube, o jogador soma apenas seis jogos, nenhum gol e uma expulsão.