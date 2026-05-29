Fluminense só aceitaria a transferência de Martinelli por um "valor irrecusável"

O volante veio da base do Fluminense e teve a sua estreia no futebol profissional na temporada de 2020 - Foto: Reprodução/Fluminense

O volante veio da base do Fluminense e teve a sua estreia no futebol profissional na temporada de 2020 - Foto: Reprodução/Fluminense

Com o retorno aos gramados do volante Martinelli, de 24 anos, na partida do Fluminense, que aconteceu na última quarta-feira (27), contra o Deportivo La Guaira, ficou ainda mais clara a importância do jogador no tricolor carioca. Segundo informações divulgadas pelo portal "GE", o Time de Guerreiros não considera vender o atleta nesta janela do meio do ano. Isso só seria uma possibilidade caso fosse oferecido um "valor irrecusável".



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Martinelli atualmente é considerado o jogador do elenco com o maior valor de mercado e já teve algumas sondagens de clubes italianos e ingleses em outras temporadas da sua carreira. No entanto, nenhuma dessas propostas foi considerada vantajosa para o Fluminense, que perderia uma peça fundamental de sua equipe por um valor que não equilibraria a balança.

"Impressionante. Impressionante. Impressionante. Martinelli, como disse, traz um equilíbrio para a equipe. A necessidade de tê-lo é porque te dá equilíbrio na posição com bola, te dá equilíbrio na posição sem bola. Sobretudo para trás, é algo que o nível dele não dá para passar. Temos muito bons jogadores, mas Martinelli está em um nível acima", comentou o técnico Luís Zubeldía após a vitória na última partida.



O volante veio da base do Fluminense e teve a sua estreia no futebol profissional na temporada de 2020, totalizando 317 jogos, 16 gols e 20 assistências. No tricolor carioca, ele acumula títulos: uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas.