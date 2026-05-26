Ganso avisa o Fluminense sobre interesse de outro clube e está fora dos jogos da equipe até a Copa

Paulo Henrique Ganso não será relacionado pelo Fluminense para as próximas duas partidas para possibilitar uma possível negociação com outro clube. O meia já fez 12 partidas pelo Brasileirão e, caso participe de mais uma, não poderá jogar por outra equipe da competição deste ano.

A última partida de Ganso pelo Fluminense foi contra a Chapecoense, na 13ª rodada, no dia 26 de abril, quando atingiu o limite de jogos. Ele até foi relacionado nas partidas seguintes, mas não entrou em campo.

"Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro", disse o clube em nota.

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A temporada do veterano de 36 anos é irregular. Depois da partida da Chapecoense, ele só jogou 36 minutos, 20 contra o Operário pela Copa do Brasil e 13 contra o Bolívar pela Libertadores. No total da temporada, atuou em 20 jogos, sendo seis vezes titular, e teve apenas 2 gols, ambos pelo Campeonato Carioca.

No total, com a camisa tricolor, Ganso fez 316 partidas, 30 gols e 35 assistências, sendo campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul Americana 2023/2024; além do bicampeonato Carioca em 2022 e 2023.