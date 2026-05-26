Barcelona tenta acelerar contratação de João Pedro, diz jornal

O atacante brasileiro ganhou o título de melhor jogador do Chelsea na temporada de 2025/2026 e tem contrato com o clube até 2033 - Foto: Reprodução/Instagram

O atacante brasileiro ganhou o título de melhor jogador do Chelsea na temporada de 2025/2026 e tem contrato com o clube até 2033 - Foto: Reprodução/Instagram

O Barcelona aumenta o seu interesse pelo atacante brasileiro João Pedro e deu início a uma operação para tentar comprar o camisa 9 do Chelsea. O atual diretor esportivo da agremiação, Deco, o também ídolo do Fluminense e ex-jogador do clube catalão, viajou até Londres para tentar acelerar e finalizar a transferência.

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A notícia foi publicada pelo 'Jijantes', canal de transmissão criado pelo jornalista catalão Gerard Romero. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o interesse do Barcelona pelo jogador brasileiro aumentou nas últimas semanas, mas o valor proposto para a compra do jogador é um obstáculo no momento, é considerado um alto preço.

O jornal que exibiu a manchete "Barça ativa a operação João Pedro", ainda informou que Deco viajou para ver as habilidades do atacante de perto, na final da Copa da Inglaterra, partida que o Chelsea acabou conquistando o vice-campeonato, ao sofrer derrota de 1 a 0. Durante a final, João Pedro foi substituído por Garnacho.

O atacante brasileiro ganhou o título de melhor jogador do Chelsea na temporada de 2025/2026 e tem contrato com o clube até 2033. No entanto, há um ponto que favorece a sua transferência para o Barcelona, o fato de que o time inglês não disputará a Champions League ano que vem.

A compra de João Pedro tornou-se o foco do clube espanhol, já que eles estão a procura de um substituto para o Robert Lewandowski, que encerrou o seu ciclo na equipe azul e grená, que esteja a sua altura e mantenha o padrão. O camisa 9 do Chelsea terminou a sua primeira temporada no clube com 20 gols e nove assistências, o que sinaliza uma transferência positiva.

A equipe do atacante deverá ter mais algumas reuniões com a direção do Chelsea nos próximos dias para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o Barcelona.

O valor da negociação dever ficar em torno de dos 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 583 milhões). Com a aprovação e vontade de João Pedro em jogar na Espanha, o Barcelona tenta negociar o valor proposto na transferência, diminuir a distância entre o que os ingleses pedem e o que eles estão disposto a pagar para tentar definir o valor.