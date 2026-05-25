Martinelli avança na recuperação de lesão e volta a treinar com o resto do elenco

Ainda sem poder contar com o meio-campista, o Fluminense retornará aos campos na próxima quarta-feira (27) - Foto: Reprodução/Fluminense

Ainda sem poder contar com o meio-campista, o Fluminense retornará aos campos na próxima quarta-feira (27) - Foto: Reprodução/Fluminense

Martinelli retornou aos treinos em equipe com o elenco do Fluminense na manhã desta segunda-feira (25), no CT Carlos Castilho. O atleta está fora das partidas do tricolor carioca desde abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Leia também:

Torcida organizada do Flamengo faz protestos em frente ao condomínio de Carrascal

Com pouco espaço no Fluminense, Ganso pode deixar o clube nesta temporada

Mesmo que o meio-campista apresente uma boa recuperação e tenha voltado as atividades normais, ele só deve voltar aos campos oficialmente depois da pausa para a Copa do Mundo, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jogador tricolor é uma das principais peças da equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía. Nesta temporada, Martinelli soma duas assistências em 22 jogos, sendo titular em 21.

Ainda sem poder contar com o meio-campista, o Fluminense retornará aos campos na próxima quarta-feira (27), em disputa contra Deportivo La Guaira (VEN), às 21h30, no Maracanã. O jogo é decisivo para que o clube carioca se mantenha na Libertadores e avance para a fase do mata-mata, além de precisar contar com um tropeço do Bolívar (BOL) diante do Independiente Rivadavia (ARG), na Bolívia.