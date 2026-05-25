Com pouco espaço no Fluminense, Ganso pode deixar o clube nesta temporada

O jogador tem contrato com o Flu até dezembro de 2026 e, segundo o 'Lance!', não pretende renovar. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O jogador tem contrato com o Flu até dezembro de 2026 e, segundo o 'Lance!', não pretende renovar. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Perdendo espaço no Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, pode deixar o time na janela de transferências do meio do ano. O jogador tem contrato com o Flu até dezembro de 2026 e, segundo o 'Lance!', não pretende renovar.

A última vez que o meia iniciou uma partida como titular foi na derrota por 2 a 1 contra o Independiente Rivadavia, em 15 de abril. De lá pra cá, o jogador foi utilizado em quatro partidas, saindo do banco contra Santos, Chapecoense, Operário e Bolívar.

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Na última partida do Fluminense, na derrota por 1 a 0 contra o Mirassol pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo precisando de um jogador ofensivo de criatividade, o técnico Zubeldía não utilizou Ganso.

Na próxima janela, que abre em 20 de julho e segue até 11 de setembro, o jogador ficará livre para assinar um pré-contrato com outro time. A boa relação entre atleta e clube pode facilitar uma possível saída.

Ganso jogou 12 partidas no Campeonato Brasileiro. Caso alcance 13 jogos, não poderá atuar por outro time da Série A nesta temporada.