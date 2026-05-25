Torcida organizada do Flamengo faz protestos em frente ao condomínio de Carrascal

O colombiano se desculpou com os flamenguistas através das redes sociais depois da finalização da partida - Foto: Reprodução/X

O colombiano se desculpou com os flamenguistas através das redes sociais depois da finalização da partida - Foto: Reprodução/X

Integrantes de uma torcida organizada do Flamengo se reuniram na portaria do condomínio onde reside o jogador Jorge Carrascal, localizado na Barra da Tijuca, no Rio. Os protestos aconteceram a noite deste domingo (24), a razão da revolta seria a expulsão do jogador no último jogo do clube carioca, contra o Palmeiras, que terminou com derrota de 3 a 0 para o rubro-negro. O atleta estava realizando uma festa de aniversário no momento da confusão.

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O grupo que foi até o local era de 10 torcedores ao total. Segundo a nota divulgada pela Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) compareceram ao local para manter a situação sobre controle e dispersar a concentração sem causar incidentes.

Carrascal foi um dos destaques negativos da equipe carioca na sua derrota mais recente, que aconteceu no último sábado (23). O meia colombiano foi expulso durante os primeiros 20 minutos de jogo, enquanto o placar ainda estava empatado, após acertar o adversário Murilo com a sola do pé.

O colombiano se desculpou com os flamenguistas através das redes sociais depois da finalização da partida: "Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica", escreveu no seu perfil.