Confira a situação dos times cariocas após a 17ª rodada do Brasileirão

O fim de semana não foi bom para os times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Com 71,2 mil pessoas no Maracanã, recorde de público no Campeonato, o Flamengo perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 e viu o líder se distanciar na ponta. O Fluminense encarou o Mirassol fora de casa e foi superado por 1 a 0, desperdiçando a chance de se aproximar dos líderes. Já o Vasco perdeu por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e vê sua situação se complicar na beira do Z-4. No meio da tabela, o Botafogo buscou empate contra o São Paulo fora de casa, terminando a partida em 1 a 1.

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Flamengo

Em pleno Maracanã lotado, o Flamengo perdeu por um sonoro 3 a 0 para o líder Palmeiras. Os donos da casa foram superiores até expulsão de Carrascal, na metade do primeiro tempo. Com uma a menos, o Flamengo viu o Palmeiras marcar com Flaco López, Allan e Paulinho.

Com a derrota, o Rubro-Negro permanece com 31 pontos e vê o líder ampliar a vantagem de 3 para 7 pontos. O time carioca tem uma partida a menos em comparação com o líder.

Com um a menos, Flamengo perde e vê Palmeiras se distanciar na ponta da tabela | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Já classificado para a próxima fase da Libertadores, o Flamengo joga contra o Cusco nesta terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pela última rodada da competição. Já na próxima rodada do Brasileiro, o Fla enfrenta o Coritiba no próximo sábado (29).

Fluminense

Fora de casa, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Mirassol desperdiçando uma ótima chance de brigar pela liderança. O gol da partida foi marcado por Denilson, aos 35 minutos, em belo chute da entrada da área.

Apesar da derrota, o tricolor não caiu de posição, permanecendo na terceira posição da tabela, a um ponto do vice-líder Flamengo.

Fluminense perdeu mas manteve terceira posição na tabela | Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Agora, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores, encarando o Deportivo La Guaira-VEN, nesta quarta-feira (27), no Maracanã. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer e contar com uma derrota do Bolívar-BOL diante do Independiente Rivadavia-ARG. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flu volta a campo no próximo domingo (31), contra o Cruzeiro.

Vasco

O Vasco da Gama se complicou na tabela de classificação, após perder, dentro de casa, por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino. O Cruz-Maltino não conseguiu lidar com a pressão alta do time visitante, que marcou com Rodriguinho, Pitta e Fernando.

Com o revés, o Vasco caiu para a 16ª colocação, com 20 pontos. O Gigante da Colina está apenas dois pontos acima do Santos, primeiro time fora do Z4, e liga o alerta vermelho na competição.

Vasco perdeu e se aproximou do Z4 | Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino

A próxima partida do Vasco será nesta quarta-feira (27), às 19h, contra o Barracas Central, em São Januário, pela Sul-Americana. Já na 18ª rodada do Brasileirão, joga contra o Atlético Mineiro no próximo domingo (31).

Botafogo

O Botafogo foi o único carioca que não perdeu na rodada, empatando em 1 a 1 contra o São Paulo. O time paulista abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Luciano. No segundo tempo o Fogão correu atrás do prejuízo, chegando a ter dois gols anulados. O empate veio somente aos 45 minutos, em golaço de Barrera.

Com o empate, o Botafogo soma 22 pontos e aparece no décimo lugar da tabela.O Glorioso tem uma partida a menos: confronto contra o Vitória, válido pela 4ª rodada, ainda sem data definida.

Botafogo buscou empate com o São Paulo e terminou rodada na décima posição | Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (27), contra o Caracas, da Venezuela, pela Sul-Americana. Já no próximo sábado (30), enfrenta o Bahia fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.