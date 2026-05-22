Fluminense poupará jogadores para encarar o Mirassol, pelo Brasileirão

O Fluminense visita o Mirassol, neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece antes do duelo decisivo contra o La Guaira, que vale uma vaga nas oitavas de final da Libertadores 2026.

Luis Zubeldía retorna. O técnico argentino cumpriu suspensão diante do Bolívar, pela competição continental. O treinador não terá com meia Savarino e com o atacante Canobbio. Ambos serão poupados.

Diante da sequência importante antes da parada para a Copa do Mundo, a comissão técnica se divide entre escalar força máxima e poupar quem está mais desgastado. A ideia, porém, é manter a base que emendou uma sequência de três vitórias consecutivas, mas trocas pontuais serão feitas.

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O tricolor também terá mudanças na lateral direita. Guga sentiu dores no pescoço e na cabeça durante o duelo do meio de semana. Ele chegou a treinar normalmente, mas deverá ser poupado. Com isso, Samuel Xavier retorna. O atacante Rodrigo Castillo não treinou nesta manhã e passou por exames de imagem após sofrer uma pancada no penúltimo treino. Nenhuma lesão foi detectada.

O Fluminense é o terceiro colocado no Brasileirão com 30 pontos, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. Se vencer e o Palmeiras tropeçar no duelo direto contra o Flamengo, assumirá a segunda colocação.

