Flu de olho: jogo entre Bolívar e Rivadavia é transferido para Santa Cruz de la Sierra, sem altitude

O jogo entre Bolívar (BOL) e Rivadavia (ARG) pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores foi transferido de La Paz, onde existe uma altitude de cerca de 3.600m, para Santa Cruz de la Sierra, que fica no nível do mar. A partida é crucial para uma possível classificação do Fluminense, que precisa de um tropeço do time boliviano.

Desde a última semana, diversas cidades da Bolívia viraram palco de protestos da população contra o governo. Para evitar que as partidas fossem canceladas, a Conmebol se antecipou e alterou o local de algumas partidas, incluindo a do Mirassol contra o Always Ready e do Botafogo contra o Independiente Petrolero.

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Oficializado pela Conmebol nesta tarde de quinta-feira (21), o jogo sai do estádio Hernando Siles, em La Paz, que tem uma altitude de 3.637m, para o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, que fica a uma altitude de 428m, o que não altera em nada para o corpo humano.

O estádio em que será realizado o jogo é conhecido dos tricolores. Lá, em 2022, o Tricolor aplicou a maior goleada da história da Copa Sul-Americana, sobre o Oriente Petrolero, por 10 a 1.

Para se classificar na Libertadores, o Fluminense precisa pontuar mais que o Bolívar nesta última rodada. Ou seja, se os bolivianos empatarem, o Flu precisa vencer. Em caso de derrota do Bolívar, um empate basta para o Fluminense. Um vitória dos bolivianos elimina o Fluminense.