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Thiago Silva deixa o Porto após passagem de 5 meses e título da 'Primeira Liga'

Clube português oficializou a saída do zagueiro nesta quinta (21)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 11:53
Thiago Silva disputou 14 partida e ajudou o Porto na conquista da "Primeira Liga"
Thiago Silva disputou 14 partida e ajudou o Porto na conquista da "Primeira Liga" -

O zagueiro brasileiro Thiago Silva optou por não renovar seu contrato com o Porto, clube que defendeu por menos de 6 meses, com 14 partidas e título da "Primeira Liga", a primeira divisão do futebol português.

Nas redes sociais, o Porto postou uma mensagem de despedida, agradecendo as duas passagens do zagueiro pelo time.

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"O vínculo contratual de Thiago Silva terminou e o brasileiro, de 41 anos, está de saída do FC Porto após duas passagens pelo clube. As portas do FC Porto estarão sempre abertas para ti.", publicou o clube.

A primeira passagem de Thiago Silva pelo Porto foi em 2004, na época o zagueiro de apenas 20 anos foi contratado para atuar na equipe sub-20.

"Estes meses me dizem que tudo valeu a pena. Foi tudo incrível, um prazer enorme, vivi momentos de grande felicidade. Vitórias, derrotas, suspense, nervosismo, ansiedade por saber se conquistaríamos o título, especialmente depois da derrota para o Casa Pia. Foram situações difíceis, mas o grupo manteve-se sempre muito forte e unido e merece tudo de bom", declarou o zagueiro em vídeo de despedida divulgado pelo Porto.

Segundo a ESPN, o Milan tem interesse no zagueiro, clube onde possui idolatria da torcida e defendeu por três temporadas (2009/10, 2010/11 e 2011/12). De férias, o zagueiro ainda não anunciou seu futuro no futebol.

Tags:

despedida porto thiago silva

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